Chiara Ferragni pasa de un look colegial a uno de inspiración dosmilera ¡en tiempo récord!

En un mundo en el que las colecciones se suceden unas detrás de otras y las redes sociales no dejan de mostrar nuevas interpretaciones sobre cómo y qué llevar puesto, es muy fácil perderse entre tanta tendencia. Menos mal que Chiara Ferragni siempre está ahí para centrarnos. La influencer italiana nos vuelve a dar sus mejores claves en forma de looks para que podamos adaptar a nosotras mismas el estilo preppy y la inspiración dosmilera. Porque sí, con pequeñas dosis también se pueden llevar estilismos que reflejen dos de las tendencias más en auge de la temporada y estén a su vez, alejados de la exageración (muchas veces, imposible de llevar), de otras celebrities.

Chiara Ferragni, la reina del 'street style' en la Semana de la Moda

Hemos visto a Chiara Ferragni que ha lucido un look de lo más colegial, eso sí, algo modernizado, compuesto por la clásica falda de tablas con hebillas en versión bicolor, un jersey crop de canalé en rojo y unas medias de rejilla con unas botas muy moteras de New Rock. Un estilismo superponible con el que demuestra que esta tendencia nos puede favorecer a todas y que, como siempre, solo es cuestión de adaptarla a una misma.

Por eso, para rematar el look "de uniforme", la influencer ha añadido un blazer de rayas diplomáticas y un minibolsito de Diesel en negro con logo de la firma y muy del estilo de las botas.

El regreso de la falda tableada: cómo combinar con estilo la pieza más 'preppy' de la temporada

Preparada para una noche de fiesta con su marido, el cantante Fedez, y tan solo unas horas más tarde, la celebrity italiana ha cambiado por completo su estilo y se ha dejado llevar por el espíritu de los años 2000. Con un pantalón negro tipo legging de cintura alta y un top a modo corsé de color rojo, Chiara Ferragni nos ha impactado por lo bien que le queda esta prenda. Y como complemento, qué mejor que un minibolso superbrillante de su propia firma elaborado con strass.