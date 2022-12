Los 'leggings' de encaje de Chiara Ferragni, la inesperada tendencia que ya está en las tiendas españolas

¿Ya tienes todos tus looks preparados para los eventos de Navidad? Si no es así, no te preocupes porque siempre puedes inspirarte en Chiara Ferragni. La influencer italiana es, sin duda, una de las que mejor viste y además, no duda en arriesgarse a combinar unas tendencias con otras, algo que nos está dejando claro con cada uno de los looks que nos muestra en su perfil de redes sociales. Por eso, hemos vuelto a fichar su último estilismo, completamente en negro e ideal para lucir en los próximos días. Un look muy, muy sofisticado que tú también puedes llevar sin ningún tipo de esfuerzo y con el que irás perfecta.

Se trata de un blazer tipo esmoquin y algo oversize con unos leggings largos con volante en el bajo y de encaje preciosos, que ha conjuntado con unas sandalias con lazo de Yves Saint Laurent. No es la primera vez que vemos a Chiara Ferragni con prendas elaboradas a partir de este tela, porque parace que la empresaria ha hecho del encaje su tejido preferido, ya que hace tan solo unas semanas, se decantó por un look algo similar. Sin embargo, en esta ocasión, ha escogido como firma del conjunto a Nué, en concreto, dos prendas de su colección de Otoño/invierno 2022. ¿El detalle? El broche en forma de flor roja que ha colocado en la solapa de la americana para darle un toque de color al estilismo.

Versiones españolas muy asequibles

Lo mejor de todo es que aunque creas que tienes que desembolsar bastante dinero para recrear el look de Chiara Ferragni, no es así en absoluto. Vale, quizá no sea exactamente el mismo, pero se trata de dar a tu estilismo tu propia personalidad. Y, ¿qué mejor que hacerlo con moda española? Por eso, si ya cuentas en tu haber con un blazer negro, ahora es el momento de hacerte con unos pantalones de encaje. Estos que hemos fichado de la colección de Camille Charrière para Mango (39,99 euros), son perfectos, pero además, dado que este tejido es una de las tendencias más en auge esta temporada, marcas como Zara también han sacado su propia versión.