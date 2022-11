Kendall Jenner y Chiara Ferragni, dos versiones muy diferentes de un mismo disfraz

Ayer tuvo lugar la velada más terrorífica del año, la de Halloween, y, como cada año, las celebrities han recurrido a sus redes para hacer gala de sus elaborados disfraces. Aunque la absoluta protagonista (y ganadora) de la noche fue Heidi Klum gracias a su impactante transformación en gusano, estos últimos días ha habido otros tantos looks para el recuerdo. Curiosamente, tres de las mujeres más relevantes en el panorama de la moda a nivel internacional han coincidido con el mismo disfraz, aunque cada una lo ha reinterpretado a su manera. Kendall Jenner, Chiara Ferragni y Emily Ratajkowski se han convertido en unas vaqueras de lo más estilosas con resultados muy diferentes.

Una vaquera muy seductora

"¿Acaso no eres el juguete espacial más dulce que he conocido nunca?" ha escrito Kendall en su perfil, haciendo referencia a una de las frases que dice la famosa Jessie en Toy Story. La modelo ha compartido una serie de fotografías en las que posa con una versión muy sexy del look de la muñeca Disney, presumiendo de abdomen y trasero mientras bebe una copa de vino. "Monísima", "la Jessie más sexy", "qué vaquera tan preciosa" o "estás increíble" son solo algunos de los comentarios que ha recibido la top, que posteriormente desvelaba su segundo disfraz, en el que se convertía en un pepino riéndose de sí misma, ya que se hizo viral cuando no consiguió cortar esta verdura correctamente en uno de los episodios del reality de su familia.

El posado familiar más 'cuqui'

Y, si Kendall ha ganado el premio a la Jessie más sexy, Chiara se ha alzado con el galardón a la mejor acompañada. La empresaria italiana derretía a sus seguidores al posar junto a su familia, todos convertidos en distintos personajes de la película de animación. A ella se sumaban su marido, el rapero Fedez, transformado en Woody, y sus hijos, Leone y Vittoria, como las dos mitades del perrito Slinky... ¡con muelle incluido! En su caso, el traje de vaquera era más convencional, y dejaba una estampa familiar de lo más entrañable que no tardó en viralizarse.

La versión de Emily Ratajkowski

Por su parte, Emily Ratajkowski también se inspiraba en la estética cowgirl, aunque ella prefería huir de la colorida imagen Disney y optaba por un total look negro. Al igual que Kendall, ha querido presumir de cuerpazo y ha prescindido de pantalones, luciendo un culotte y unas botas altas en clave XL decoradas con flecos.