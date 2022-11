El impactante disfraz de gusano de Heidi Klum que requirió... ¡10 horas de preparación!

Si hay una persona en la que pensamos cada año cuando comienza la época de Halloween es Heidi Klum. La supermodelo es a esta terrorífica noche lo mismo que Mariah Carey a la Navidad: un auténtico icono, y es que lleva años superándose a sí misma con sus espectaculares disfraces, en los que muchas veces cuesta reconocerla. Después de dos años en los que no ha podido celebrar su ya famosa fiesta, Heidi había prometido regresar por todo lo alto, y así ha sido. Después de sus comentadísimas transformaciones en hombre lobo, cadáver, mariposa o anciana, este año se ha convertido en un gusano con un disfraz que ha llevado meses de preparación y horas de montaje.

Un gusano 'de pasarela'

Nadie diría que bajo esas numerosas capas de prótesis, siliconas y pintura se esconde una supermodelo reconocida a nivel mundial, pero así es. Si en Halloween existen dos tipos de mujeres, las que se visten para estar guapas y las que lo hacen para dar miedo, Heidi es, sin duda, del segundo grupo. Le da igual verse fea o que no se la reconozca, lo que busca es generar impacto. Tampoco parece tener reparo en ir incómoda, puesto que, posiblemente, este se trate de su disfraz menos práctico hasta la fecha, ya que no puede mover los brazos y casi tampoco las piernas, por lo que tiene que ir andando dando pequeños pasitos.

Este impresionante disfraz, digno de cualquier película de terror de Hollywood, requirió cerca de 10 horas de trabajo, a lo largo de las cuales, como es habitual en ella, Heidi fue compartiendo parte del proceso sin desvelar nada hasta el último momento. Dejando clara su absoluta pasión por Halloween, ayer compartió nada menos que 18 publicaciones adelantando pequeños detalles de su transformación y mostrando también la de su marido, y los comentarios de sus fans no tardaron en llegar. "Ha vuelto a ganar Halloween", "no me esperaba esto para nada, pero has superado las expectativas", "la reina de Halloween un año más", "esto está a otro nivel" o "madre mía, eres impresionante" son solo algunos de los miles de mensajes que recibió a lo largo de la tarde.

Los invitados más destacados

A la fiesta de la modelo no faltó su hija, Leni, quien, a pesar de que suele buscar coordinar sus looks con los de su madre, en esta ocasión se desmarcó de ella por completó y optó por enfundarse un sexy mono de cuero para transformarse en Catwoman. Por su parte, el marido de Heidi, Tom Kaulitz, se ha disfrazado de pescador -con caña incluida- que utiliza el gusano como cebo, un pobre hombre al que le ha ido algo mal ya que le cuelga un ojo.