Heidi Klum se prepara para su icónica fiesta de Halloween... ¡en plena calle!

¡Por fin ha llegado el gran día! Esta noche se celebra Halloween, la velada más terrorífica del año en la que millones de personas se disfrazan y salen a divertirse convertidas en otros personajes. A pesar de que son varias las celebrities que se han adelantado y llevan días compartiendo sus estudiados atuendos, como Kylie Jenner, que se ha transformado en una sexy sirena o Jessica Biel, que ha recreado uno de los looks más icónicos de su marido. Sin embargo, por mucho que todas ellas trabajen a conciencia sus disfraces, la reina absoluta de esta temática es (y será por mucho tiempo) Heidi Klum. La supermodelo alemana lleva años siendo la anfitriona de una gran fiesta en Nueva York, y, aunque reúne a numerosos rostros conocidos, ninguno ha conseguido robarle el protagonismo. Este año, además, incorpora una gran novedad, y es que va a prepararse en plena calle para que todos sus fans puedan ver el proceso en directo.

Aunque estamos acostumbrados a sus excentricidades, esta vez Heidi se ha superado a sí misma. Todos los años ha querido hacer partícipes a sus seguidores a través de sus redes sociales, dando pequeñas pistas y compartiendo el desarrollo del disfraz para que los más avispados pudieran ir adivinando de qué se trataba. Sin embargo, hoy ha ido un paso más allá y, además de continuar con su habitual retransmisión digital, ha decidido prepararse en un escaparate del centro de Manhattan, por lo que todo aquel que pase por la calle lo vea en vivo.



- Lee también: De Beatrice Borromeo a Meghan Markle, ¿Reconoces a estas 'royals' disfrazadas por Halloween?

Loading the player...

Como es normal, la gente se ha mostrado encantada con la idea y, tal y como podemos ver a través del perfil de la modelo, no son pocas las personas que están viendo la metamorfosis tras el cristal. Fiona, Jessica Rabit, Betty Boop, Michael Jackson, mariposa... la lista de éxitos de la modelo en Halloween es extensa, y sin duda hoy añadirá uno nuevo. ¿De qué irá? ¿Coordinará su look con el de su marido Tom? Algunos de sus seguidores han comenzado a hacer sus apuestas: "Oh Dios mío, vas de alien", "¡¡Maléfica!!", "Vas a ir de Barbie" o "Ojalá vayas de Reina de Corazones" son algunos de los comentarios que pueden leerse en su perfil, sumados a los que demuestran su emoción, como "¡No puedo esperar a verlo al completo", "Llevo un año esperando esto" o "La curiosidad me está volviendo loca".