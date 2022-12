Chiara Ferragni y otras 'celebrities' confirman que el marrón es el nuevo tono de las prendas 'efecto cuero'

Tras años fuera de nuestro armario y muy lejos de ser el elegido a la hora de crear nuestros looks, el marrón vuelve con fuerza para convertirse en una (más) de las tendencias de este invierno. Lo hemos visto sobre la pasarela en casi todas sus variedades, desde su versión tierra hasta la más chocolate, y también en celebrities como Kaia Gerber o Hailey Bieber, que se han decantado por él para lograr sus mejores estilismos. Y como todo apunta a que no será color de una sola temporada, Jean Paul Gaultier, Celine o los españoles Otrura, lo han mezclado junto con uno de los tejidos más duraderos, el cuero. ¿La última en sucumbir a él? Chiara Ferragni, que nos ha demostrado cuánto favorece un total look en este tono.

La influencer italiana, se ha decantado por unos pantalones de cuero tipo cropped flare con lazada lateral de Miu Miu y los ha combinado con un jersey corto de ochos en color beige y un trench largo de la misma firma. Un estilismo perfecto para un plan de Navidad muy familiar. Y, aunque Chiara Ferragni podía haber escogido otro color para romper con el marrón, ha preferido escoger como complementos, un bolso (también de Miu Miu) y unos botines en la misma gama.

Sin embargo, aunque Chiara Ferragni sea siempre de las primeras en lucir las tendencias, esta vez, tanto Kendall Jenner como Hailey Bieber, se han adelantado. Así, pudimos verlas hace unos meses por Manhattan, con dos looks de noche muy bonitos en los que combinaron el negro con el marrón y en diferentes prendas de cuero.

La modelo Jourdan Dunn también se ha apuntado a la tendencia de combinar cuero + marrón, y por eso la hemos visto hace tan solo unos días en el Royal Albert Hall de Londres, en la fiesta posterior a los Fashion Awards, organizada por Lila Moss y la actriz Tilda Swinton. El ángel de Victoria's Secret lució un trench muy parecido al de Chiara Ferragni y lo combinó con unas botas negras de piel en charol.

Crea tu propio look de cuero marrón

Aunque por normal general el tejido de cuero lo asociemos al negro, como has podido ver, el marrón es un color muy favorecedor. Por eso, si te ha gustado el look de Chiara Ferragni, estás de suerte, ya que muchas de las tiendas más asequibles están incluyendo en sus colecciones prendas de cuero en color marrón oscuro. Una de ellas es Massimo Dutti, que ha lanzado este bonito trench de piel ovina (399 euros) con solapas y cinturón para que lo luzcas todo el invierno y parte de la próxima primavera.