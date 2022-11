Kendall Jenner y el look 'no pants' que consolida una de las tendencias más atrevidas

No será la primera celebrity ni tampoco la última en unirse a esta alocada tendencia que se ha colado tanto en pasarelas como en el street style. Loewe o Coperni lo adelantaban en sus últimos desfiles: prescindir de los pantalones está a punto de convertirse en la opción más revolucionaria de aquellas que no temen a innovar en sus looks. Así lo ha demostrado Kendall Jenner con su último conjunto, quizá uno de los más llamativos que ha llevado hasta la fecha. La modelo se ha dejado ver por las calles de Los Ángeles tras una sesión de fotos, con un particular atuendo con el que ha defendido la corriente no pants en favor de las transparencias.

Con un ramo de girasoles en los brazos y una amplia sonrisa, la estrella de Las Kardashian ha posado con este look en el que el negro protagoniza cada de las prendas que ha escogido. Un jersey de punto grueso con una camisa debajo acompaña una parte inferior formada por unas tupidas medias negras que dejan a la vista la ropa interior. A juego, unos zapatos de tacón destalonados y un minibolso de piel que ponen la guinda a este conjunto que, pese a todo pronóstico, resulta elegante en cierta medida.

Y no, no es que a Kendall se le hayan olvidado los pantalones: este conjunto, en realidad, está perfectamente estudiado. Gracias a las redes sociales hemos sabido que ha sido su estilista, Dani Michelle, quien le ha ayudado a confeccionarlo. La experta en moda es también la consejera de las hermanas de la modelo y de iconos como Hailey Bieber o Elsa Hosk. Conociendo el estilo de sus clientas, no es de extrañar por tanto que su look tenga este aire tan revolucionario. Eso sí, antes pudimos verlo en pasarela, pues este conjunto pertenece a la colección primavera-verano 2023 de Bottega Veneta.

Una tendencia que también defende Kylie Jenner

Como no podía ser de otra forma, la reina de los looks atrevidos de la familia más televisiva de Estados Unidos, tampoco pudo resistirse a sustituir los pantalones por unas medias. Kylie Jenner se convertía en una de las pioneras en abanderar esta forma de lucir las transparencias con el conjunto que escogió para asistir al desfile que Loewe celebró en París el mes pasado. En su caso, optó por llevar la ropa interior por fuera, a juego con el icónico top tank blanco de la firma y un abrigo oversize gris.