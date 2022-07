Una boda, dos looks opuestos: los vestidos de invitada más sexies de Kendall Jenner y Hailey Bieber

No solo comparten profesión, sino también una amistad que se remonta más de una década atrás. Kendall Jenner y Hailey Bieber se conocieron en 2011 y desde entonces se volvieron inseparables -llevan incluso tatuajes a juego-, por eso no es de extrañar que vayan juntas a todos lados, desde fiestas al gimnasio, pasando por celebraciones como bodas. Y eso han hecho este fin de semana, trasladándose hasta la idílica ciudad californiana de Napa para presenciar el enlace de unos amigos en común. Y aunque ninguna de las dos ha compartido una imagen posando juntas, sí hemos sabido por redes sociales que estaban allí. No han querido desaprovechar la ocasión de compartir con sus seguidores los conjuntos que escogieron para la velada, ¡y menos mal! Porque se trata de looks de alto impacto que no solo sorprenden de forma individual, sino también por lo poco que tienen en común.

Kendall Jenner apuesta por la sobriedad

La pequeña del clan Kardashian decidió recurrir a los tonos oscuros, tan habituales en bodas de tarde, para inspirar el conjunto que llevó. Se trata de un vestido en un elegante color verde botella, con detalles drapeados, de tirantes y largo. Un diseño de la colección primavera-verano 2022 de Dries Van Noten que se ajusta a la silueta de la modelo para caer después de forma recta hasta los pies. Una pieza que le ayudó a escoger su estilista, Dani Michelle, la misma que trabaja con sus hermanas y, como no podía ser de otra forma, también con Hailey Bieber.

Kendall compartió otra instantánea más de su vestido, cuyo color se apreciaba mucho mejor a la luz del día. No quiso acompañarlo con ningún complemento o accesorio: lo único que decidió llevar fue unos sencillos pendientes plateados que quedaban a la vista gracias al moño de inspiración Old Hollywood con el que recogió su cabello.

Hailey Bieber: look a todo color con dos de las tendencias del momento

Mucho más fiel al estilo Y2K que caracteriza su armario, Hailey decidió apostar por un vestido totalmente diferente, mucho más atrevido y en consonancia con las tendencias de la temporada. El verde lima es sin duda uno de los colores estrella de este verano y a él se quiso encomendar con este modelo de Versace perteneciente a su última colección. Una pieza que destaca por su diseño encorsetado, otra de las corrientes que no dejamos de ver últimamente en moda. "Me encanta el momento aguacate", comentaba la CEO de Rhode en sus redes, haciendo referencia al particular tono de su conjunto.

Al contrario que Kendall, ella sí quiso añadir otros detalles al look, escogiendo complementos como el bolso dorado de lentejuelas con el que posaba frente al espejo. También con unos originales pendientes metalizados, a juego con el característico broche de la firma italiana que llevaban los tirantes del vestido. Quizá en lo único que coincidieron ambas amigas fue en el peinado, pues Hailey también se decantó por un recogido similar. Mismo evento, dos looks totalmente opuestos, y con ellos, el mejor ejemplo de que se puede acertar de infinitas maneras en una boda sin caer el lo clásico.