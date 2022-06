Hailey Bieber se suma al fenómeno 'Barbie' con el minivestido rosa más sexy

En plena grabación de la que será una de las películas más esperadas del verano de 2023, Barbie, la temática rosada y romántica vuelve a conquistar el armario de las celebridades después de ver la perfecta caracterización de Margot Robbie, quien dará vida a la mítica muñeca rubia en la cinta diriga por Greta Gerwig y coprotagonizada por Ryan Gosling. Una tendencia que parece estar muy ligada con los recientes éxitos de Hailey Bieber, que se ha estrenado como nueva empresaria de una prometedora marca cosmética, Rhode. Su último look, protagonizado por un llamativo minivestido de efecto látex, nos ha hecho confundirla por unos segundos con la actriz de Hollywood.

Como decían en el film Funny Face protagonizada por Audrey Hepburn, Think pink! Think pink! When you shop for summer clothes, y parece que la modelo de Los Ángeles así lo ha hecho desde que lanzó su proyecto a la luz, porque casi todo lo que le rodea, ¡es rosa! Desde el packaging de sus nuevos y ansiados productos, al batido viral de frutas para cuidar la piel y que puedes recrear en casa, y ahora su nueva adquisición de sello italiano. Una prenda fantasía con la que ha unido dos de las tendencias más buscadas del momento: la divertida estética de la cinta mencionada al inicio y el majestuoso vestuario de época de Los Bridgerton, con el estilo corsetero como protagonista.

¿Quién firma su estilismo?

Con la ayuda de su estilista de cabecera, Karla Welch, la mujer de Justin Bieber nos ha demostrado estrenando un minivestido encorsetado con un pronunciado escote y tirantes joya, que esta tonalidad relacionada siempre al romanticismo y la infancia, también puede ser muy sexy y atrevida. Se trata de uno de los diseños más rompedores que se subieron a la pasarela de la colección otoño-invierno 2023 de Versace presentada en la Semana de la Moda de Milán meses atrás, ¡aún no está disponible su venta al público!

Y reforzando esa imagen tan característica que tiene a la hora de combinar vestimentas más especiales con accesorios llamativos, en esta ocasión ha optado por un par de botines estilo chuncky en blanco con maxiplataforma de la marca Naked Wolfe, varios collares de diamantes de Tiffany & Co. -casa joyera de la que es embajadora- con los que ha aportado luz al rostro, una preciosa melena castaña ondulada gracias a la experta Mara Roszak, y un maquillaje ideal para los días de verano creado por la artista más querida de las celebrities, Nina Park. Y aunque su look nos ha enamorado, lo que seguramente le copiaremos estas vacaciones sea su toque beauty: una tez muy jugosa, énfasis en las pequitas, pestañas largas, cejas peinadas hacia arriba y labios marcados y voluminosos tintados en un tono más oscuro.