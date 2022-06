Aprende a preparar el famoso batido rosa de Hailey Baldwin si quieres una piel más luminosa

Si no pertences al coffe team mañanero y tampoco eres muy fan de pelar la fruta, ¡estás de enhorabuena! Porque hemos dado con la próxima bebida especial (y muy fotogénica) que añadirás a tu rutina por los importantes beneficios que tiene, entre ellos, iluminar la piel. Y todo se lo debemos al ingenio de... ¡Hailey Bieber! Siguiendo la estética dulce del lanzamiento de su esperada marca cosmética, Rhode, la modelo de Arizona ha querido dar un paso más y colarse no solo en tu neceser con productos dedicados a mimar la piel conscientemente y respetando al medioambiente, también en tu cocina con una deliciosa propuesta que no podrás resistir a probar este verano.

Entre las fiestas y las apariciones en programas de televisión que ha tenido durante estas semanas, el detalle que realmente se ha hecho viral en las redes sociales desde que su proyecto beauty vio la luz el pasado 15 de junio, ha sido su ya famoso batido rosado. Una inesperada y apetecible creación que ha realizado junto a Erewhon, una conocida compañía de supermercados en Los Ángeles, que ha hecho que no solo a sus fans acudan a los establecimientos para hacerse con uno de los smothies, también a los que buscan opciones más saludables basadas en ricos ingredientes que aportan energía, aunque solo estará por un tiempo limitado.

No nos extraña que la empresaria haya querido incorporar esta acción gourmet, ya que desde hace años suele apostar por este tipo de bebidas en cualquier momento, ya sea antes o después del gimnasio, para comenzar la mañana o simplemente como aperitivo. Bautizada como Hailey Bieber’s Strawberry Glaze Skin Smoothie, se trata de una combinación ideal para el verano, que además de refrescarte en las tardes más calurosas de las vacaciones, también ayuda a cuidar la piel desde el interior consiguiendo más luminosidad y jugosidad. Ya te avisamos que una vez que la pruebas, ¡no vas a querer de dejar de hacerlo en casa! ¿Qué ingredientes necesitas para prepararlo?

Así se hace el batido rosa de Hailey

Como has podido ver en el tutorial de Vital Proteins, es muy sencillo recrear el nuevo batido de la modelo, solo necesitarás ocho ingredientes y un vaso amplio y especial. Empieza incorporando una taza de fresas congeladas, dos dátiles grandes, un cuarto de aguacate, una cucharada de jarabe de arce (que podrías reemplazar por miel), dos cucharadas de péptidos de colágeno de vainilla de Vital Protein y media taza taza de leche de almendras. Mézclalo, y en el vaso que vas a incorporar la bebida añade crema de coco al gusto, helado de fresa sin azúcar y agrega la mezcla en el mismo recipiente. ¿Preparada para sumarte al exitoso club de Hailey?

¿Por qué la elección de estos ingredientes?

Como ya sabrás, las fresas actúan como hidratante y tratan el acné puntual, además protegen la dermis del daño solar. El aguacate tiene grasas saludables, es ideal para las pieles muy secas, y ayuda a alcanzar un tono uniforme. Los dátiles son de los frutos secos estrella del momento, su vitamina C y D mantiene la elasticidad y la suavidad, incluso previenen la acumulación de manchas a lo largo del tiempo. Y la leche de almendras, es una de las más demandas del mercado por su capacidad nutritiva, antixiodante y antiarrugas, sin olvidar el factor de potenciar el colágeno y mejorar la elasticidad. ¿Nos vamos de compras al mercado?