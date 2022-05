El desayuno rápido y sano con el que cuidarte hasta verano (y con opciones dulce y salada)

Aunque no te lo creas con una primavera así de atípica, el 21 de junio se acerca y con él, la llegada oficial del verano. Si ni te planteas una puesta a punto física antes de las vacaciones este tema no es para ti. Sin embargo, para las que quieran ponerse en forma para la temporada de bikini, o tan solo empezar a cuidarse más, vamos a compartir la receta saciante que Sanne Vloet, modelo e influencer de estilo de vida saludable, se prepara nada más levantarse. Y es que, para empezar un plan de alimentación healthy con buen pie, el desayuno es la primera parada del día y también en la que, según el refranero, hay que "comer como un rey". Eso sí, no todo vale y los nutricionistas no se cansan de recordar qué tipos de pan son los más recomendados para prepararte la famosa tostada mañanera y otros requisitos que la propuesta de Sanne cumple con creces.

Gurú de vida saludable

Ha desfilado en los ya desaparecidos shows de Victoria's Secret y también para los diseñadores más reconocidos del mundo. A día de hoy, Sanne Vloet continúa con su carrera como modelo, aunque cuando llegó la pandemia, desarrolló su pasión por la nutrición y el bienestar como youtuber, donde ya contaba con algunos vídeos que se multiplicaron con el extra de tiempo libre.

A pesar de que la suiza haya regresado al trabajo tras el paréntesis obligado, continúa su cruzada por la salud y mantiene imparable el ritmo de publicación de nuevo contenido. Como destacados entre sus trucos healthy, revela lo que mejor funciona para comenzar a hacer deporte, por ejemplo: "Mi mayor consejo para empezar es mover el cuerpo, da un paseo, que te dé el aire o ¡prueba un estiramiento intensivo! Despierta a esos músculos que estaban dormidos".

Con ayuda de los trucos de Sanne, comenzar a entrenar es más fácil y se evitan frustraciones, pero de poco sirven si no se complementan con una dieta saludable. Aquí es donde entra en juego su desayuno a base de tortitas de arroz y diferentes ingredientes que dan sabor a esta base ultra ligera que no alcanza ni las 30 calorías por unidad. Lo mejor de su idea de desayuno es que cuenta con opciones para las que prefieren el dulce o el salado, aunque también se puede seguir el ejemplo de la modelo: disfrutarlas todas.

Tres recetas para tortitas de arroz

Cada una de estas tortas elaboradas a base de arroz inflado y deshidratado no llega a las 30 calorías y aporta hidratos de carbono, minerales, vitaminas del grupo B o fibra, que sacia y favorece el tránsito intestinal. Sin embargo, por sí mismas no tienen demasiado sabor y este es uno de sus aspectos negativos: consumir demasiadas por ni siquiera notar que las ingerimos. La solución llega de la mano de Sanne Vloet, quien ha publicado en sus redes uno de sus desayunos favoritos: tres de estos snacks con una combinación muy apetecible de toppings.

El primero se prepara con mantequilla de cacahuete, plátano y semillas de linaza (muy digestivas), una opción ideal para deportistas por el aporte de energía y el de potasio de la fruta, que favorece la recuperación muscular y lucha contra los calambres. El segundo lleva hummus, rodajas de pepino, sal y pimienta: además del efecto depurativo de la hortaliza, la crema de garbanzos es saciante y rica en fósforo, magnesio, proteínas, fibra, vitamina B6 y ácidos grasos esenciales. Y, por último, una mezcla de yogur griego, tomates cherry y perejil que supone una fuente de probióticos, proteínas, antioxidantes y licopeno que llenan el estómago, ayudan a mantener la piel bonita y estabilizan la flora intestinal. Elige tu favorita, o disfruta de las tres; no hay nada mejor que comenzar el día de forma sana... ¡y sabrosa!