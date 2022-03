Hailey Baldwin se atreve con el look más polémico de Kim Kardashian

Entre todas las propuestas que se suben a la pasarela, hay algunas conocidas como microtendencias que un pequeño porcentaje de amantes de la industria las incorporan al armario, es el caso de Hailey Baldwin. Su continuo contacto con diseñadores de renombre y su paso por los desfiles han hecho de ella todo un referente de estilo, tanto dentro como fuera de la alfombra roja. Pero su último estilismo con el que le hemos visto por las redes sociales, no tiene nada que ver con lo que ha llevado en otras veces y nos ha sorprendido por una muy buena razón: ¡lo ha lucido una de las celebridades más influyentes de la época!

Sí, para sorpresa de sus fans, es ella quien se esconde bajo la capucha aterciopelada que oculta su rostro. Según esta publicación que ha compartido su estilista de cabecera, Karla Welch, la modelo que recientemente ha sufrido un pequeño ictus, ha roto por un momento su característico estilo entre lo chic y lo sporty -muy a lo princesa Diana de Gales- para convertirse en noticia viral ¡y lo ha conseguido! No hablamos de un vestido de ensueño ni de un cambio de look radical, en esta ocasión parece que se ha inspirado en el famoso conjunto que vimos en la última edición de la Gala MET y dio la vuelta al mundo.

No nos extraña que colabore con varias marcas al unísono, hace unos días la vimos posando para Victoria's Secret y ahora se suma al lista de las celebs que adora las atrevidas propuestas de Vetements. La marca parisina que fundó Demna Gvasalia junto a su hermano Guram, vivió su instante de esplendor allá por 2015 y regresa con una versión muy similar a la que hemos estado viendo en las últimas colecciones de Balenciaga, del que también es director creativo. Una impactante estética post-soviética que rompe las normas no establecidas y que se ha colado en el vestidor de Hailey en forma de look de terciopelo que forma parte de la línea otoño-invierno 2022, ¿adivinas con qué mujer millonaria la conecta?

Nunca antes la combinación de un body velvet con hombreras marcadas, pantalones de chándal holgados y varias piezas de joyería -sin olvidar la capucha-, había sido tan comentado hasta ahora. Y es que la modelo parece que se ha dejado llevar por la popularidad que tuvo nada más ni menos que Kim Kardashian en el evento de moda más mediático del año, aunque es cierto que ella optó por un traje negro de Balenciaga que cubria todo su cuerpo. ¿Estamos antes una tendencia poco práctica y complicada de llevar pero totalmente llamativa? Seguiremos viendo si el hecho de cubrir el rostro sigue conquistando las alfombras.