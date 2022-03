La romántica sorpresa de Justin Bieber a Hailey Baldwin en su último concierto

Se dice que las relaciones son unas de las mejores fuentes de inspiración de los artistas a la hora de componer canciones. Y en el caso de Justin Bieber esta afirmación no podía ser más cierta. El mismo ha declarado en múltiples ocasiones que su pareja es también su musa: Hailey Baldwin ha influido tanto en su trabajo que incluso el cantante dedicó un disco entero a la modelo. En Changes, su álbum más personal, la mayoría de sus temas hablan del amor que siente por su mujer: Anyone, Available, Al Around Me... Si analizamos la cantidad de canciones que el canadiense ha utilizado como una declaración, no es de extrañar que también aprovechase ayer su segundo concierto en Los Ángeles para dedicarle unas bonitas palabras. Inmerso en su Justice Tour, que pasará también por Madrid y Barcelona, el músico quiso dedicarle un mensaje a su pareja a pesar de la reticencia de ella a aceptar cumplidos.

"Esta canción se la dedico a mi preciosa mujer, que está por ahí. Me odia cuando la pongo en aprietos. Probablemente esté sonrojada y ahora mismo me odie, pero te quiero mucho, cariño", anunció Justin Bieber junto antes de cantar Anyone. Y es que no era la primera vez que el cantante hablaba de Hailey ante sus fans. También lo hizo en el concierto anterior: "Me vas a odiar, pero esta canción te la dedico a ti", dijo. "Te amo con todo mi corazón, lo eres todo para mí. Eres mi persona favorita en todo el mundo. Te amo mucho", afirmó ante un público que no podía dejar de celebrar sus palabras. Pero el momento romántico no finalizó ahí: a la modelo le aguardana una sorpresa más. Y es que según iba sonando el tema, en las pantallas gigantes aparecieron imágenes de ambos, un momento que fue capturado en foto por algunos de los asistentes al concierto.

La modelo Tori Praver compartió en sus redes sociales una foto del escenario, donde al fondo podían observarse imágenes de la pareja a lo largo de los últimos años. Y es que su historia da para mucho: se conocen desde el 2009 y desde entonces han mantenido una bonita relación, primero de amigos, y después de pareja, hasta que en el 2019 se casaron. Ambos intercambian a menudo mensajes cariñosos de manera pública, aunque es Justin quien suele orquestar las declaraciones de amor más virales, como la que dedicó a la modelo en su 25 cumpleaños: "Eres mi eternidad", le dijo.

Hailey Bieber rescató la tendencia 'color block' durante el concierto

La modelo podrá ser la musa del cantante, pero Hailey Baldwin también es la mayor fan de Justin Bieber. Así lo dejó claro a través de los vídeos que compartió en sus redes sociales, donde podemos verla cantar las canciones a todo pulmón, saltar y bailar con cada tema. Y algo que no pasó desapercibido fue el look que escogió para la ocasión: un conjunto formado por un pantalón de chándal y una camiseta crop top, en color morado y rojo. Dos colores complementarios que suelen reinar en esta tendencia primaveral y que la modelo llevó con una gabardina negra larga y un gorro XL de pelo, uno de los accesorios preferidos por las celebrities últimamente.