Todas las veces que Justin Bieber se ha declarado a Hailey en sus canciones

El interés que despierta esta pareja, una de las más mediáticas del panorama celebrity, solo es entendible cuando conoces su historia. Y es que la de Justin Bieber y Hailey Baldwin bien podría ser el guión de una película romántica de esas que nos enganchan desde el primer minuto. Fue el padre de la modelo quien los presentó en el 2009: entonces el cantante de Peaches tenía solo 14 años y ella 12. Desde aquel momento su relación fue de buenos amigos (no olvidemos que Justin estaba en un romance intermitente con Selena), hasta que el tiempo les dio su momento. De 2015 a 2017 atravesaron una época en la que jugaron al gato y al ratón: "Lo conocí cuando era muy joven y fue uno de mis mejores amigos. Todo el mundo sabe que en un momento dado eso se convirtió en algo más, pero es algo que pasa cuando tienes 18 o 19 años", aseguraba Hailey The Times.

Y claro, donde hubo fuego... Seamos sinceras, no siempre es fácil olvidar a tu primer crush. Así que en 2018 decidieron darse al fin una oportunidad. Y a pesar de las dudas que a Bieber le generaba el compromiso, decidió pedirle matrimonio durante un viaje: "He estado enamorado de ti durante tanto tiempo que no me puedo imaginar pasar mi vida con nadie más", le dijo. En 2019 se casaron y el resto, como quien dice, es historia.

Desde entonces ambos se han mostrado muy felices, compartiendo momentos juntos que han inmortalizado en redes sociales. Los dos han admitido ser un gran apoyo mutuo y no dudan en proclamar su amor a los cuatro vientos. De hecho Justin Bieber aprovecha cualquier aparición pública para hacerlo, como durante la última gala de los MTV VMA, cuando hizo llorar a la modelo con una bonita declaración. Pero también la música le ha servido para canalizar todo lo que siente por su mujer y así lo hemos comprobado con su reciente documental, Justin Bieber: Our World, estrenado el pasado 8 de octubre. Hailey Baldwin es su compañera, pero también su musa, y así lo ha dejado claro el cantante en sus letras.

Justin dedicó Changes, su disco más personal, a Hailey

"Este disco está absolutamente dedicado a mi mujer y al amor que siento por ella", aseguró el canadiense en la presentación del álbum que publicó el año pasado. Y en él encontramos múltiples declaraciones de amor, siendo quizá Anyone la pista más romántica, dedicada enteramente a Hailey, con quien grabó incluso el videoclip. "Necesito asegurarme de que sepas que eres la única a la que amaré", le dice Justin. "Si no eres tú, no es nadie (...) Mirando hacia atrás en mi vida, tú eres lo único que he hecho bien". Una canción en la que se sincera también en cuanto al miedo que tiene a perderla: "Para siempre no es suficiente para poder amarte de la forma que quiero. Porque te encuentro cada mañana, pero temo el día en que no lo haga".

También en Available habla abiertamente de lo complicado que les resulta a veces la distancia debido a sus respectivos trabajos. "Me frustro cuando estás ocupada y últimamente eso ocurre a menudo", admite. "He estado pensando en ti, no puedo sacarte de mi cabeza".

En su canción All Around Me, Justin abre totalmente su corazón: "Nunca pensé que podría ser leal a alguien que no fuese yo mismo (...) Todo es posible desde que derretiste mi corazón", admite el cantante. "Te necesito a mi alrededor, no quisiera estar en otro lugar". Y en Intentions incluso agradece a los padres de Hailey por haberle dado la vida: "Felicitaciones a tu mamá y a tu papá por crearte, hicieron un gran trabajo criándote", dice Justin. "Eres mi musa cuando creo (...) La imagen perfecta, no necesitas filtros".

Por si más de una decena de canciones fuesen pocas para declarar su amor, Justin ha querido volver a rendir un pequeño homenaje a su pareja en un nuevo tema que acaba de publicar y que está dedicado a Hailey por completo (hasta le ha puesto su nombre). "La música es una gran manera de recordarnos que no estamos solos", ha afirmado el cantante.

Y desde luego es imposible que Hailey se sienta sola con tantos mensajes bonitos. "Esta vida es una locura, pero me llevó a tu amor. Si me llamas siempre iré, no importa lo que pase", asegura el músico. "Mirándote a los ojos, no puedo creer que seas mía. Nada se puede comparar a tí", le canta Justin.

Un tema que se publica justo en mitad de los rumores sobre un posible embarazo. Y todo desde que Justin y Hailey confirmaron su reciente deseo de ser padres en el documental que él acaba de estrenar. "Mi intención para 2021 es seguir estableciendo metas y divertirme mientras las cumplo. Tengo que asegurarme de poner a mi familia primero, así que, si hay suerte, podríamos tener un hijo". La modelo ha respondido con un discreto "ya veremos", pero viendo el buen momento que atraviesa la pareja, parece que solo es cuestión de tiempo.