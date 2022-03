Hailey Baldwin impacta con un vestido transparente que nos recuerda a Kate Middleton

No hay duda de que Hailey Baldwin sabe cómo conseguir que su estilo no pase desapercibido. Si en su día a día sus estilismos de street style son toda una revelación de trucos con los que fácilmente sacar el mejor partido al armario de temporada, sus elecciones como invitada son puro riesgo y rompe el dress code más tradicional. Un ejemplo de ello, lo tenemos durante su visita a Emanuel y Brigitte Macrón en el Elíseo el pasado mes de junio. ‘¿Rompió el protocolo?’ fue la la pregunta que indirectamente muchos se hicieron al ver a la modelo con un entallado vestido con cut out en el abdomen, mientras que Justin Bieber tampoco se quedaba atrás con un look en el que lucía zapatillas deportivas.

Y si no se puede olvidar el look de su encuentro con el Presidente y la Primera Dama de Francia, su última elección de invitada tiene las miras de también convertirse en una de sus apuestas históricas para el recuerdo. Durante el evento benéfico Freedom Art Experience organizado por Justin Bieber en Los Ángeles y en el que subastó obras suyas de arte para la ONG Baby2Baby, la modelo decidió apostar por una elección más propia de alfombra roja con la que arriesgó. Curiosamente y de forma inesperada, su atrevido look conecta con el vestidor más viral de la duquesa de Cambridge, pues tiene como pieza central una creación de la firma Alessandra Rich.

VER GALERÍA

En terciopelo color negro, Hailey Baldwin recupera un diseño de la colección de Alessandra Rich para Otoño/Invierno 2021-2022. Con hombros redondeados y con volumen -detalles muy significativos de las creaciones de la diseñadora de origen italiano afincada en Londres, que también vemos en las elecciones de Kate Middleton-, se trata de un vestido de cuerpo entallado que muestra los laterales de la falda en encaje completamente transparente. Pura seducción y atrevimiento, para una propuesta que ella acompaña de salones al tono y bolso geométrico de Tyler Ellis. Como joyas, ha llevado piezas de Tiffany & Co.: anillos de las colecciones T1 y Victoria en oro blanco y diamantes y platino y diamantes; y pendientes también de platino y diamantes.

VER GALERÍA

El vestido más buscado de la boda de Meghan Markle

Con las creaciones de Alessandra Rich, Kate Middleton ha protagonizado algunos de sus looks más virales. Un ejemplo clarísimo, lo encontramos en el vestido de lunares que, previamente, se había convertido en el más buscado de la boda de Meghan Markle tras llevarlo la actriz Abigail Spencer. Hasta Zara llegó a versionar esta creación inspirada en la icónica foto de Alfred Eisenstaedt que recoge un beso entre un marinero y una enfermera en Times Square (1945) el día de la victoria de las fuerzas aliadas durante la II Guerra Mundial. Por su parte, la duquesa de Cambridge lo estrenó para las fotos oficiales con motivo del 70º cumpleaños del príncipe Carlos en noviembre de 2018 y, seis meses después, lo recuperaría para acudir a una exposición en Milton Keynes (Londres).

-Nuevo capítulo para el vestido más buscado de la boda de Meghan que fascinó a Kate

VER GALERÍA

El diseño de cuadros con el que lució tipazo

Otra de las creaciones de Alessandra Rich que Kate Middleton convirtió en viral fue su vestido de cuadros que lució durante una visita al Victoria & Albert Museum de Londres el 19 de mayo de 2021. Una propuesta también con hombros realzados en acabado abullonado y cuerpo entallado en contraste con la falda -muy en sintonía con la apuesta de Hailey Baldwin, aunque sin el detalle de sensualidad que aportan las transparencias-, que esperó un tiempo en estrenarla, pues pertenecía a la colección Primavera/Verano 2020.