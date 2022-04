¡Igual que Barbie! Margot Robbie impresiona en el rodaje de su nueva película

El cine ha apostado este año por dar vida a algunos de sus personajes animados más populares, convirtiendo sus historias en películas protagonizadas por actores de carne y hueso. Si hace poco salían a la luz detalles sobre La Sirenita, película en la que podremos ver a Simone Ashley dejar a un lado su faceta de vizcondesa en Los Bridgerton, esta vez las novedades giran entorno a otro de los live action más esperados y con más interrogantes de la temporada. Se trata de la cinta sobre Barbie, de la que hasta ahora solo sabíamos que Ryan Gosling encarnará a Ken y Margot Robbie se meterá en la piel de la muñeca más famosa de nuestra infancia. Detalles como la trama o la fecha de estreno eran desconocidos... hasta ahora. Porque Warner Bros Pictures acaba de incendiar las redes sociales con un nuevo anuncio.

La película Barbie llegará a las pantallas el 21 de julio de 2023, según ha confirmado la productora con un escueto mensaje en Twitter en el que además de desvelar cuándo podremos ir al cine a verla, también ha compartido la primera imagen de Margot Robbie caracterizada. Una instantánea que rápidamente se ha hecho viral entre sus fans, quienes no han dudado en dejar comentarios sobre lo sorprendidos que están con la transformación de la actriz. Y es que a la australiana no le falta detalle: melena rubia con volumen, cinta del pelo a juego con un vestido azul con cuello halter y la característica pulsera de cuentas que a menudo llevaba la muñeca como accesorio. Y por supuesto, no podía faltar el icónico Chevrolet Corvette en color rosa, el mismo en el que la Barbie de juguete viajaba en los 90.

¿Qué sabemos sobre la película de Barbie?

Además de la fecha de estreno, con esta imagen se confirma también que el rodaje ha comenzado. También sabemos que a Ryan Gosling y Margot Robbie les acompañará la actriz Emma Mackey, de Sex Education, quien se rumorea que podría hacer de la hermana pequeña de Barbie, dado el asombroso parecido entre ambas intérpretes, aunque de momento son simples suposiciones. Lo que sí se ha hecho oficial es la sinopsis de este esperado largometraje, que según IMDB, contará la historia de "una muñeca que vive en Barbieland, a la que expulsan por no ser lo suficientemente perfecta y emprende una aventura en el mundo real". ¿Se revelará pronto la imagen de Ryan Gosling caracterizado como Ken? ¡Estaremos pendientes!