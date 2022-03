Emma Mackey ('Sex Education') compartirá pantalla con su 'doble' Margot Robbie en un nuevo proyecto

Hace un par de años Margot Robbie estaba sentada tranquilamente comiendo una hamburguesa cuando alguien se le acercó y le dijo: ¡Me encanta tu trabajo en Sex Education! La protagonisa de Érase una vez en... Hollywood se sorprendió y respondió que no se trataba de ella. No tardaría mucho en descubrir que la confusión de aquel fan era la misma que compartían entonces los espectadores de la serie de Netflix, cuando se dieron cuenta del parecido más que razonable que Emma Mackey guarda con ella. Desde entonces, los seguidores de ambas han soñado con el día en que las actrices trabajen juntas y parece que el momento acaba de llegar: todo apunta a que pronto podremos verlas en la gran pantalla gracias a una ambiciosa producción a la que Mackey acaba de incorporarse. Y no, no tiene nada que ver con su papel de Maeve Wiley... ¿Adivinas cuál será su próximo proyecto?

La franco-británica aparecerá en el live action de la muñeca más famosa de Mattel: se suma al elenco de la película Barbie, que tras años de discusiones sobre quién participará en ella, al fin tiene un reparto definitivo. Será Ryan Gosling quien de vida a Ken, la pareja en la ficción de Margot Robbie, que se meterá en la piel de la estrella principal. La trama todavía es una completa incógnita, pero poco a poco se van filtrando más datos sobre ella. El último lo ha desvelado The Sun con la noticia de que Emma Mackey se sumará a la cinta, aunque todavía no se sabe de qué forma. Eso sí, sus fans ya se han encargado de especular en redes sociales, y es que visto el parecido entre ambas actrices, hay quienes creen firmemente que Emma podría interpretar a la hermana pequeña de Barbie en la película.

El rodaje de la película comenzará en las próximas semanas, por lo que es probable que no llegue a los cines, por lo menos, hasta 2023. Un estreno en el que podremos ver por primera vez a las intérpretes trabajar juntas y que seguro que causan sensación con su parecido físico, especialmente porque es posible que ambas cambien de look para ajustarse a sus personajes con una melena rubia, como la que Emma Mackey llevaba en la primera temporada de Sex Education, y que fue precisamente la que suscitó las primeras comparaciones entre las actrices. La película, dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) cuenta también con la participación de actores como Simu Liu (Shan-Chi y la leyenda de los 10 anillos) o America Ferreira (Ugly Betty). Y, según explicó Margot Robbie, la historia no será como pensamos... ¡Cuánto misterio!