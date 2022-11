Con el look más romántico y una supertarta: así ha celebrado Kendall Jenner su 27 cumpleaños

Si hay alguien que sabe cómo celebrar en condiciones un cumpleaños, esas son las hermanas Kardashians. Después de la gran fiesta de Halloween, Kendall Jenner daba la bienvenida a sus 27 años, y lo hacía como solo ella sabe, o más bien, puede hacerlo: con una fiesta en la mansión de su madre, en Palm Springs, California. Sin embargo, no pienses en un gran festejo y en una alocada fiesta, porque, según parece, la súpermodelo prefirió entrar en su nueva edad de una manera más relajada. Eso sí, no se olvidó de nadie de su familia, quienes estuvieron en la casa que comparten y le prepararon grandes sorpresas.

Así, gracias a que Kendall ha querido compartir con todos sus seguidores este momento tan especial, hemos podido ver cómo tanto su madre, Kris Jenner, como el resto de sus hermanas, le han organizado una fiesta con globos incluidos en los que se podía leer "Happy Birthday Kenny", un apodo cariñoso que viene de la unión de sus dos nombres, Kendall Nicole. Y, como suele ser habitual en ella, nos volvió a sorprender con un look digno de ser recordado. Pero no vayas a pensar en brillos o lentejuelas, no. Kendall Jenner optó por un vestido largo de seda en color blanco roto, de estilo romántico súper bonito, comprado en la plataforma online Sororite Vintage.

Y, como todo buen cumpleaños que se precie, no puede faltar una tarta. Kendall Jenner tuvo dos, una de ellas personalizada con el mensaje anterior de "feliz cumpleaños Kenny". La modelo prefirió soplar las velas de su 27 cumpleaños con este plan relajado, en lugar de salir de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Porque como ya pudimos ver en uno de los episodios de su serie, ella siempre prefiere hacer planes más tranquilos, algo que le ha valido por parte de sus hermanas, el apodo de "abuela Kenny".

"Gracias por todo el amor de cumpleaños", así es cómo Kendall Jenner ha titulado esta bonita publicación en su perfil de redes sociales, en la que también hemos podido ver como, después de la celebración, quiso practicar un poco de yoga en bikini. De este modo, en el patio trasero de su manión del sur de California, la top se ha relajado rodeada de naturaleza. ¿Hay alguna otra manera mejor de celebrar un cumpleaños?