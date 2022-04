El flechazo de Kendall Jenner con los vaqueros rectos que afinan la cintura

El armario de Kendall Jenner es uno de los más analizados de la industria, los diseños que la modelo lleva en su día a día causan casi tanto interés como sus apariciones en la alfombra roja. Su estilo de calle difiere mucho de las elecciones que luce en sus salidas públicas y junto con los conjuntos de inspiración deportiva, el juego de básicos triunfa la mayoría de las veces. En general, la top no es muy amiga de la logomanía, suele decantarse por firmas de estética minimalista como The Row o Khaite, dos de los sellos más repetidos en su vestidor. En su última aparición, hemos podido verla volver a apostar por esta fórmula relajada en clave urbana, un vestuario en el que ha vuelto a confirmar cuáles son sus vaqueros preferidos.

Disfrutando del sol de Los Ángeles, la maniquí ha sido fotografiada en el mismo fin de semana en el que su hermana Kylie Jenner ha dado a conocer el nacimiento de su segundo bebé. La modelo ha elegido el conjunto urbano que integra básicos poderosos con otras prendas más cercanas a las tendencias. Como decíamos, el flechazo de Kendall por los vaqueros rectos se confirma una vez más en este último look. Se trata de unos tejanos de color azul índigo con pernera recta y talle alto, un corte que siempre ayuda a afinar de manera visual la zona de la cintura. Es el modelo Danielle de la firma neoyorquina Khaite, una de las marcas más exitosas entre las expertas amantes del minimalismo renovado. En la web del sello fundado por la diseñadora Catherine Holstein, encontramos diferentes modelos de la misma prenda. Además de este diseño oscuro, también hay una apuesta de efecto lavado. Esta otra alternativa, ideal para crear cierta sensación de volumen en las piernas, también forma parte del armario de Kendall. Un detalle que confirma su gusto por esta silueta recta y cintura elevada.

Para completar el look ha optado por una camiseta corta que funciona a la perfección con este tipo de vaqueros altos. Lo ha completado con una chaqueta de lana de estampado multicolor y unos originales zuecos de invierno de Birkenstock.

Con las semanas de la moda del mes de febrero a punto de comenzar, se presentan unos días de intenso trabajo para la maniquí. Aunque ya no la vemos sobre la pasarela con demasiada frecuencia, en esta época del año multiplica sus apariciones en los diferentes eventos celebrados en el marco de las fashion weeks. Además, pronto volveremos a verla en la pequeña pantalla junto al resto de su familia. Tal y como se dio a conocer hace unas semanas, el clan Kardashian-Jenner volverá a tener su propio reality, un año después de la emisión del episodio final de Keeping Up With The Kardashians. El nuevo proyecto reunirá a todas las hermanas una vez más y se podrá ver en Disney+.