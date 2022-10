Kim Kardashian rescata un vestido lencero de los años 90 para su fiesta de cumpleaños

Hace unos días, la hija de Kris Jenner soplaba las velas en una glamurosa cena en el famoso restaurante japonés Nobu con motivo de 42 cumpleaños, pero no imaginaría que todo su planning cambiaría por una importante razón, y no, no tiene nada que ver con Kanye West. El plan que había organizado con amigas, su hermana Khloé y su madre para disfrutar de su gran día era viajar más tarde en su jet privado hasta Las Vegas para asistir al concierto del artista Usher, pero por motivos meteorológicos no pudieron aterrizan y terminaron cenando en Los Ángeles en un In-N-Out Burger. Una improvisada y divertida cita en la que Kim Kardashian y sus invitadas aparecieron en la mítica hamburguesería estadounidense enfundadas en estilismos de lo más brillantes que poco encajaban con la estética del recinto.

- ¿Qué hacen Kim Kardashian y una actriz de 'Euphoria' trabajando juntas?

Pero como buenas expertas en eventos de alto calibre, terminaron improvisando una fiesta privada para la que la cumpleañera decidió cambiar de look por uno de lo más especial. Dejando a un lado del armario el lujoso sujetador triangular y pantalón de tiro alto bañado de cuentas de cristales con el que comenzó su celebración, se decantó en esta ocasión por un estilismo mucho más romántico y sensual que nos recuerda a uno de los looks que llevó su hermana mayor Kourtney el día de su boda con Travis Baker en Portofino este verano. Siguiendo la misma estética, la empresaria de Skims ha demostrado que toda tendencia puntera y llamativa, ¡encaja con su estilo a la perfección!

- La divertida anécdota que vivió Kim Kardashian al llevar un vestido muy ajustado

Sobre un sujetador negro, unas braguitas tipo shorts y sandalias de tacón trepadoras, ha añadido un delicado y fino vestido lencero de seda blanco, palabra de honor, sin mangas y bañado de florales bordadas hechas a mano. Podría ser perfectamente un conjunto nupcial por su color clásico y el detalle de la pequeña cola que arrastra, pero en realidad se trata de una propuesta de Dolce & Gabbana que subió a la pasarela el siglo pasado, concretamente en la colección primavera/verano 1999 que vio la luz en Milán.

- Kim Kardashian lanza su proyecto más inesperado: ¿adivinas de qué habla en su nuevo 'podcast'?

La casa de costura italiana con la que ésta última Semana de la Moda Kim modeló y colaboró, se ha convertido -al mismo nivel que Balenciaga- en su mano derecha para vestirla en ocasiones importantes como ésta. No todas las celebridades como ella tienen la suerte de contar con piezas de archivo tan únicos e irremplazables como la que ha llevado para la noche de su cumpleaños, un ejemplo más que demuestra la gran e importante influencia que tiene en la industria de la moda.