Kim Kardashian lanza su proyecto más inesperado: ¿adivinas de qué habla en su nuevo 'podcast'?

Si creías que la aparición de Kim Kardashian en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, era lo más a lucinante que ibas a ver de ella esta temporada, te equivocabas. Ahora, la socialité tiene su propio podcast en Spotify. Está claro que a Kim no le basta con, aparte de sus empresas, protagonizar un reality, Keeping up with the Kardashians, ya que ahora también quiere que conozcamos de su propia voz, el caso de Kevin Keith, un hombre que fue condenado por un triple homicidio y que, durante casi tres décadas, ha estado trabajando junto a su familia para demostrar que fue erróneamente acusado. Así, en este podcast que se dividirá en ocho episodios, Kim Kardashian analizará junto a la periodista Rothschild Ansaldi y diferentes expertos en el tema, el proceso judicial que se llevó a cabo y si este fue o no fallido.

No podemos dudar de que a la empresaria le gusta opinar de todo y ser el centro de atención, por eso, no ha tardado en sumergirse en este nuevo proyecto donde (aunque puede que sin pretenderlo), le roba el protagonismo a Kevin Keith. Si tienes ganas de escucharlo, estás de enhorabuena porque el primer capítulo de esta serie de audios ya está disponible en la plataforma. Life & Dead, es como se titula esta primera parte que nos traslada al comienzo de la historia, a 1994 y a Ohaio, justo cuando sucedió la tragedia. ¿El resto del suceso y todos sus entresijos? Tendremos que esperar a que Kim Kardashian y el resto del equipo, nos lo cuenten.

Por si no lo sabes y dudas de los conocimientos de Kim Kardashian para abordar temas tan serios como este, te diremos que la empresaria comenzó sus estudios de Derecho en 2019 y además colabora con Innocence Project, una organzación que lucha por revocar condenas injustas en Estados Unidos. Por eso, no nos extraña que Kim haya sido la elegida para este proyecto tan interesante. Seguro que vemos la pasión que Kim Kardashian pone sobre las causas justas, ya que no nos olvidamos de que incluso, la hermana mayor del clan Kardashian, se plantó en la Casa Blanca para citarse con el ex presidente de EE.UU, Donald Trump, y presionarle por la injusta retención del rapero A$AP Rocky en un calabozo en Suecia. Después de todos estos antecendentes, no dudamos de que este nuevo trabajo va a ser todo un éxito, tanto que quizá, después de este caso judicial, la celebrity se anime a contar otras resoluciones judiciales polémicas.