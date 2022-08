Kendall Jenner arrasa con el vestido asimétrico que seguirá de moda en 10 años

El clan Kardashian-Jenner es una fuente inagotable de negocio, marcas de ropa, lencería, cosmética y belleza, e incluso de bebidas alcohólicas llevan su apellido prensado. En términos empresariales todas siguen el mismo patrón con el que acumulan impactantes beneficios en su cuenta bancaria, pero en términos de moda, su vestidor se dista bastante el uno del otro, y aquí tenemos un ejemplo más. Para uno de los momentos claves de la trayectoria profesional de Kendall Jenner lejos de las pasarelas, ha demostrado que sigue siendo la reina FASHION de la familia con un estilismo de lo más ideal.

Con motivo del lanzamiento de la nueva incorporación a su firma de tequila 818, organizó una cena inolvidable a la orilla de Malibú rodeada de su familia, amigos y su pareja para dar la bienvenida a Eight Reserve. Una cita en la que aprovechó para estrenar uno de los diseños más especiales que ha lucido hasta la fecha y que describe a la perfección su visión sobre la industria: la sencillez. Al contrario que sus hermanas, la que se pasea por los desfiles más codiciados del sector alrededor del mundo, es fiel a su estilo personal apostando por piezas atemporales que derrochan elegancia.

Cuando 'menos es más', así podríamos bautizar a este vestidazo con el que la modelo de Los Ángeles ha confirmado su merecido título de experta en materia. Alejándose de las tendencias punteras y de los tonos vibrantes que vemos pasearse por las calles, el suyo es un delicado modelo minimalista en blanco, de corte asimétrico y midi con una atrevida abertura en el lateral, obra del diseñador estadounidense Rick Owens. Conocido como Athena dress (porque recuerda a los trajes que llevan las diosas de la mitología romana), se trata de una de las propuestas más aclamadas de la marca, tanto que en cuestión de minutos... ¡se ha agotado! Y eso que ronda los 500 euros.

No nos extrañaría volver a ver a Kendall lucirlo en otra ocasión de renombre ya que formará parte de su colección de fondo de armario, esa en la que encontramos piezas únicas que no pasan de moda y tanto nos gustan. Para esta fiesta, lo ha combinado con un par de sandalias negras de tiras finas y varios centímetros de tacón, concretamente el diseño Bare (843 dólares) y un bolso de hombro confeccionado en piel conocido como Half Moon (1.290 dólares), ambos complementos pertenecen a la firma de las gemelas Olsen, The Row, que también siguen la misma dinámica de la simplicidad y minimalismo. ¡Bravo!