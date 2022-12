Paula Echevarría se inspira en Chiara Ferragni para crear su look más atrevido en versión española

El mes de diciembre nos está dejando otra vez looks maravillosos, pero es que ya se sabe que la época navideña viene siempre cargada de mucho brillo, transparencias y algún que otro encaje. Por eso, aunque aún queden un par de semanas hasta Nochevieja, son muchas las celebrities que ya han empezado a lucir prendas ideales de fiesta. Y es que, si un estilismo es perfecto, ¿por qué esperar para llevarlo? Es lo que ha debido de Paula Echevarría, que se ha decantado por un mono precioso para su última aparición como jurado de Got Talent.

Este look de la actriz nos ha recordado mucho al que ya lució la influencer italiana Chiara Ferragni hace unas semanas, con la diferencia de que en este, el encaje no tenía aplicaciones brillantes y era algo más sencillo. Así, el diseño de Paula Echevarría firmado por Alicia Rueda, constaba de un mono de encaje negro con lentejuelas bordadas y pernera algo acampanada. Y, para dar un toque extra de sensualidad, además de las transparencias, tenía un escote de pico bastante pronunciado. Una versión a la española del look elaborado por el estilista Abraham Gutiérrez al que ha sumado las joyas de Fahoma Madrid, una firma con la que ya ha contado en varias ocasiones.

Para completar el look e impactar del todo, Paula Echevarría ha vuelto a confiar en su peluquero y maquillador de siempre, Alberto Dugarte, quien ha apostado por para dar un aire algo cañero y sofisticado al estilismo de la actriz. ¿Cómo lo ha conseguido? Con una melena suelta, más larga de lo habitual y con unas ondas muy marcadas. Parece que la fiebre por el pelo algo rizado se extiende entre las celebrities, y ya no solo Gigi Hadid o Blake Lively apuestan por él, porque Paula Echevarría también se ha sumado a esta tendencia tan favorecedora.