Paula Echevarría y su vestido de invitada más comentado: rojo pasión y maxivolantes

Una fiesta de cumpleaños puede ser la ocasión ideal para sacar del armario uno de esos looks que no pasan inadvertidos. Especialmente si la celebración es la del cumpleaños de Vicky Martín Berrocal: la diseñadora reunió a algunos de sus amigos más cercanos en una velada en la que no faltó el baile, la música, y por supuesto, la presencia de algunas celebrities. Entre ellas se encontraba Paula Echevarría, quien superó con creces las expectativas que el dress code del evento requería: los invitados debían llevar algo rojo. Dicho y hecho. La actriz apareció con un deslumbrante vestido en ese mismo color que se ha convertido ya en uno de sus look de invitada más comentados. Una pieza con corte midi de manga larga y apertura lateral en la pierna, que llevaba un detalle de volantes que acaparó todas las miradas.

- Lucía Rivera y Paula Echevarría coinciden con la gabardina 'efecto cuero' que funciona de los 20 a los 40

La intérprete apostó en esta ocasión por un vestido de Cristina García, una pequeña firma española especializada en pret-a-porter con diseños que se venden tanto en tiendas físicas como online, enfocados a bodas, ceremonias o fiestas. Y aunque cuentan también con su propio atelier, esta vez Paula Echevarría decidió llevar uno de los vestidos que están disponibles en su web: se trata del modelo 'Demonio Rojo', confeccionado en mikado, con volantes que recorren el vestido desde el hombro hasta la falda, un detalle de inspiración flamenca a la que encontramos sentido: su creadora ganó el primer premio en el certamen de diseñadores noveles de SIMOF.

- De día, campestre, informal... Un vestido de invitada ideal para cada tipo de boda

La actriz completó el look con una sandalias negras de tacón sencillas para no restarle protagonismo al vestido. Aunque esta no es la primera vez que Paula Echevarría apuesta por looks cañeros en los que los volantes predominan: también lo hizo durante la celebración del cumpleaños de su pareja, Miguel Torres, posando con vestido negro de la firma Etxart Panno que llevaba un detalle similar en el escote.

Paula Echevarría y Raquel Sánchez Silva, unidas por la misma firma española

Si te resulta familiar el vestido que la actriz llevó al cumpleaños de su amiga, es porque ya habíamos visto una pieza parecida en televisión. Fue Raquel Sánchez Silva quien lució un vestido en el mismo tono rojo pasión: lo hizo durante el programa de Maestros de la Costura, con una pieza entallada de Cristina García, de manga larga y corte por encima de la rodilla y detalle extragrande de tul. Un conjunto que solo se hace bajo encargo y con el que la presentadora quiso dar visibilidad a las pequeñas firmas de moda española, que han demostrado ser capaces de confeccionar looks de invitada tan impresionantes como estos.