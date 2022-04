El cañero look de fiesta de Paula Echevarría: brillos, volantes y botas XL

El viernes pasado Miguel Torres cumplía 36 años y, para celebrarlo, ayer él y su pareja, Paula Echevarría, se iban de fiesta por Madrid junto a sus amigos más cercanos. Como es habitual, la actriz, que adora compartir su día a día con sus seguidores, fue mostrando en sus redes los momentazos de la velada, desde las actuaciones en directo hasta la aparición ¡de unos mariachis! Por supuesto, también quiso dejar constancia del look que escogió para la ocasión, un perfecto conjunto en clave cañera que demuestra que no hace falta pasar frío para presumir de estilazo.

Todo al negro

Paula ha dejado claro en numerosas ocasiones que adora jugar con la moda y que no tiene miedo a innovar con las últimas tendencias, y ayer optó por combinar varias piezas de fondo de armario que contaban ,eso sí, con varios detalles que marcaban la diferencia. Como protagonista, un LBD negro de la firma Etxart Panno, diseño confeccionado en un tejido brillante que realzaba especialmente la figura de la actriz gracias a los cortes estratégicos a la cintura. Este patrón contrasta con el gran volante que decora el pecho, generando un efecto estilizador que favorece a todo tipo de siluetas.

Accesorios maximalistas que marcan la diferencia

Para hacer frente al frío de la capital, la protagonista de Velvet le sumó medias negras y unas impresionantes botas XL, un par estilo mosquetero perteneciente a la marca Guess que no dejó indiferente a nadie. Se trataba de un diseño en piel negra con taconazo de aguja que subía por encima de la rodilla y aportaba una dosis extra de estilo (y seducción). Si el look era llamativo de por sí, los accesorios con los que completó no se quedaban atrás, y es que optó por un bolsito tipo bombonera de Fetiche, una de sus tiendas preferidas, cuajado de aplicaciones brillantes. Remató con unos maxipendientes brillantes de Chanel con la característica doble 'C' de la maison.