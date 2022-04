Lucía Rivera y Paula Echevarría coinciden con la gabardina 'efecto cuero' que funciona de los 20 a los 40

El éxito de una prenda no se genera únicamente porque encaje entre las tendencias. También tiene que ser favorecedora, fácil de combinar y muy versátil; y no hay nada más versátil que un diseño que podemos llevar a cualquier edad, ¿verdad? De ahí que los mom jeans, los jerséis de cuello alto o los abrigos de color beige triunfen cada año en armarios de estilos muy diferentes, pero no solo básicos conforman esta categoría de piezas atemporales, sino que, del mismo modo, existen ciertos diseños más especiales que conquistan a chicas de 20 y de 40. El último ha sido una gabardina 'efecto cuero' que ha conectado a dos referentes entre las españolas: Lucía Rivera y Paula Echevarría.

- La obsesión de Paula Echevarría por los abrigos militares y sus trucos para combinarlos

El 'trench' de rebajas que ha puesto de acuerdo a Paula Echevarría y Lucía Rivera

Se llama Marina, está confeccionado en piel con acabado acharolado y tiene un forro de pelo que asegura que, a pesar de ser una gabardina, abriga incluso frente a temperaturas tan bajas como las del invierno madrileño. Así es la prenda que se ha colado, casi al mismo tiempo, en el armario de Paula Echevarría y Lucía Rivera. Pertenece a la colección de otoño/invierno de la firma española Cyrana, marca que apuesta por la producción local, y actualmente se encuentra rebajado desde 1.499 euros que costaba originalmente hasta 899,40. La actriz y la modelo lo han llevado con una diferencia de pocas horas, probando que encaja a cualquier edad -o lo que es lo mismo, que se trata una buena compra-, aunque cada una lo ha combinado siguiendo su estilo.

El look 'rock' de Paula Echevarría

La actriz de 44 años es una de las españolas más seguidas y su estilo inspirá a miles de chicas. Los vaqueros, los abrigos militares y los vestidos estampados son algunas las piezas más repetidas en su día a día, y también los pantalones con 'efecto cuero' que tanto se llevan esta temporada. Esa ha sido precisamente la prenda con la que ha querido combinar su trench, además de un suéter básico beige y unas botas negras, logrando de esta forma un look muy roquero que, además, estiliza mucho al ser prácticamente monocromático. Las gafas de sol potenciaban la inspiración futurista de la gabardina, el aspecto que Lucía Rivera, con humor, ha querido destacar.

El look básico de Lucía Rivera

"Hoy quise ir flow Matrix", escribía la modelo de 23 años en esta historia en la que mostraba su look del día, protagonizado por la gabardina de Cyrana. Apostando por el estilo sencillo y cómodo que define su armario, Lucía escogía un suéter de cuello vuelto negro y unos vaqueros grises, la perfecta alternativa a los clásicos azules e incluso a los negros. Casualmente, coincidía también con los tonos escogidos por Paula, aunque su look resultaba más cómodo y diurno. Dos opciones fáciles de llevar esta prenda que acaba de coronarse como "perfecta a cualquier edad".