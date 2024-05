Los conjuntos de Isabelle Junot en Marruecos son todo lo que necesitamos para vestir bien en primavera

París, Londres, La Coruña, Sevilla, y, ahora, Marrakech. Isabelle Junot añade a su lista de viajes de las últimas semanas uno de los destinos más exóticos a tan solo a unas horas de casa en avión, y su maleta de viaje nos inspira demostrando que la moda no solo sirve para vestirnos, ¡también para divertirnos! Considerada una de las mujeres que más estilazo tiene a la hora de crear looks de invitada, como el que llevó hace unos días que combina transparencias, brillos y plumas, en esta ocasión asegura que los estampados coloridos son un must para los próximos meses de calor.

Dejando a un lado las mezclas básicas que todas conocemos, aquellas con las que no existe el margen a equivocarse y conectan a las expertas en materia, ella es el perfecto ejemplo de cómo añadir color sin caer en el error y ser aburrida. Parece que inspirarse en la arquitectura, las siluetas, el material y los acabados de los palacios, las calles y la arquitectura que ha visitado junto a su familia ha sido la clave para dar con un equipaje excepcional y de lo más FASHION, y ¡nos encanta! Así que, si eres de la que busca marcar la diferencia sin necesidad de salir de tu ciudad, has dado con el lugar correcto.

Siguiendo algunas de las tendencias más punteras del momento, la duquesa de Cubas ha paseado por las calles marroquíes enfundada en un total look a rayas que queremos copiar hoy mismo. Desde la camisa ligeramente oversize a los pantalones de tiro alto y fluidos de seda de la marca parisina Mes Demoiselles, localizados por 295 euros, que combinan fenomenal con los mocasines de piel diseñados por la aristócrata Inés Domecq, sin olvidar el bolso de rafia veraniego por excelencia. En la publicación que ha compartido en las redes sociales, podemos verla luciendo una blusa con detalles bordados en las mangas a conjunto de una falda larga con un patrón en tonos vibrantes fucsia, verde aguamarina y rojo de la marca francesa Antik Batik, que encontramos disponible por 260 euros.

Con las altas temperaturas que caracterizan el rincón al que ha viajado, no nos extraña que haya estrenado ya estilismos de lo más veraniegos, como el que ha llevado para una romántica cena que ha lucido con un moño bajo pulido. Se trata de un vestido de lino, corte midi, anaranjado con un original estampado, de manga larga y aberturas estratégicas en los costados que deja la espalda totalmente al desnudo. ¿Quién lo firma? La diseñadora colombiana Johanna Ortiz, y puedes añadirlo a tu armario por 1.270 euros.