Los estilosos looks de entretiempo de Isabelle Junot para su escapada con amigas a Londres

Después de averiguar cuál es su traje de invitada incondicional para acertar en los eventos, Isabelle Junot sigue inspirándonos con sus dosis de estilo para cualquier plan que se nos presente. Aprovechando la llegada del buen tiempo, ha abandonado la capital madrileña por unos días para disfrutar de una escapada con amigas en la ciudad de Londres, donde ha demostrado que, incluso apostando por la comodidad en casi todos sus términos, puedes ir guapa y chic para una jornada de turismo (o más de una, en su caso).

Dejando a un lado los taconazos y los brillos que suele lucir a un lado, ha abierto el álbum de recuerdos a sus seguidores desvelando los planes que ha vivido junto a sus compañeras de viaje. Desde divertirse en una tarde en barco paseando por el río Támesis y descubriendo los rincones secretos, a los paseos mañaneros y las horas de shopping. Es cierto que no es siempre sencillo dar con looks adecuados a la par que estilosos, y, para este viaje exprés, la marquesa de Cubas ha encajado a la perfección los básicos de su armario con otras prendas en tendencia que queremos fichar ya.

Si creías que llevar un camiseta blanca de cuello redondo, tus pantalones vaqueros de corte recto favoritos y unas zapatillas era aburrido, he aquí el truco con el que podrás añadir elegancia al atuendo. Simplemente añadiendo una chaqueta larga con un estampado especial, ¡cambiará por completo la imagen!

Pero no ha sido la única lección de moda que hemos fichado en su equipaje de viaje, según hemos visto en las imágenes que ha publicado en las redes sociales, también ha confiado en el poder de unos pantalones de sello masculino aunque con un giro de lo más interesante, con goma elástica y pernera ancha. Y siguiendo la estrategia del 'menos es más', lo ha combinado con la mencionada camiseta y la chaqueta de piel con solapas con cierta inspiración vintage que adoran las expertas en materia.

Considerada una de las mujeres más influyentes del país en términos de moda, no nos extraña que en Londres haya apostado por las mismas piezas que llevaría un día por Madrid. Ejemplo de ello es el look que ha llevado bajo uno de los conocidos puentes británicos compuestos por una camisa de pequeñas flores sobre un fondo blanco, un jean negro desgastado y una blazer masculina que funciona con todo tipo de looks. El repertorio de moda que ha lucido Isabelle es el más inspiracional para esos días en los que no sabes qué ponerte pero quieres derrochar glamour sin necesidad de optar por demasiados complementos.

Así , si tienes agendada una aventura con tus amigas -o con tu pareja-, sigue los pasos de esta aristócrata para vestir bien sin quebrarte la cabeza en estas semanas de entretiempo en las que llevamos capas y capas de ropa. El secreto que la conecta con toda experta en la industria es combinar prendas básicas que te sienten bien y no roben demasiado protagonismo.