Sean Preston, el hijo mayor de Britney Spears, cumple 18 años: una vida en el punto de mira

Sean Preston, el hijo mayor de Britney Spears, está a punto de cumplir 18 años. Un día como el 14 de septiembre de 2005 la princesa del pop cumplía su sueño de ser mamá junto a su marido, el bailarín Kevin Federline, con quien celebraba su primer aniversario de boda. Hasta el momento de dar a luz, la cantante no quiso conocer el sexo de su bebé, ya que quería que fuese una sorpresa, pero intuía que iba a ser un niño, tal y cómo sucedió, que recibió el nombre de Sean Preston.

Entonces Britney Spears y su familia disfrutaban de las mieles del éxito tras haberse convertido en un fenómeno mundial con tan solo 16 años tras vender más de sesenta millones de discos y tener cuatro álbumes en el mercado. Dos años después, en 2006, la princesa del pop fue de nuevo madre de un niño al que llamaron Jayden James. Sin embargo, ese mismo año y cuando apenas cumplía tres meses el segundo hijo de la pareja, la cantante pidió el divorcio.

Tras su separación, la vida de Britney dio un giro de 180 grados. Continuó siendo el centro de atención, pero no precisamente por su música. Con sus 25 años recién cumplidos y dos hijos, la cantante decidió recuperar el tiempo perdido saliendo cada noche de fiesta. Estos excesos acabaron pasándole factura y después de poner a la venta su quinto álbum de estudio, Blackout, Britney tuvo que ingresar en un centro de Malibú y perdió la custodia de sus dos hijos.

Sean Preston y Jaden James se trasladaron a vivir con su padre Kevin Federline y en la actualidad siguen con él y su mujer, Victoria Prince, además de los otros hijos que el matrimonio tiene en común: Jordan, de 12, y Peyton, de 9, así como los hijos mayores del bailarín, Kori, de 21 años, y Kaleb, de 19, nacidos de su relación con la actriz Shar Jackson. "Este es mi lugar seguro. Mi hogar", señalaba el hijo menor de Britney

Con el tiempo, siendo ya unos adolescentes de 17 y 16 años, los niños contaron cómo había sido crecer en el punto de mira por los continuos problemas a los que se ha enfrentado Britney. "Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor. No creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por eso", reveló Jayden, que añadió lo importante que ha sido para ellos apoyarse el uno en el otro. "Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente", confesó.

Jayden admitió que su relación con Britney no era mala, "llevará tiempo y esfuerzo repararla. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo", señaló el joven. "Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo", fueron las palabras que dedicó a su madre en septiembre de 2022.

La respuesta de Britney a sus hijos no tardó en llegar. La cantante de Oops!...I Did It Again lamentó escuchar esas palabras de su hijo pequeño. "Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre", señaló Spears. Sin duda ellos fueron los principales afectados por el conflicto de la artista y su tutela legal, que estuvo trece años bajo la supervisión su padre.

Desde entonces los hijos de la cantante no han vuelto a ver a Britney, ni siquiera asistieron a su boda con Sam Asghari, del que recientemente ha pedido el divorcio. Lo último que se dio a conocer ha sido que Kevin Federline se ha mudado de Los Ángeles a Hawái junto a su mujer junto a sus hijos y los dos que comparte con la cantante. Tal y como revelaron fuentes cercanas a Daily Mail, la intérprete no habría puesto objeciones a dicho traslado aunque eso significase que iba a alejar aún más a los jóvenes de su vida. Ella solo desea lo mejor para los niños, que busquen su felicidad.