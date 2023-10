La reacción de Justin Timberlake y Kevin Federline a la publicación de las memorias de Britney Spears La cantante cuenta en su libro, 'The woman in me', los capítulos más polémicos e impactantes de su vida

Desde que anunciara que Britney Spears (41 años) iba a publicar sus memorias, la expectación no ha dejado de crecer. El ejemplar, que sale a la venta en Estados Unidos el próximo 24 de octubre y en España el 26, promete desgranar cada una de las polémicas que han envuelto la vida de la popular princesa del pop, La intérprete de éxitos como Criminal o Toxic, que saltó a la fama con poco más de 10 años, habla de numerosos capítulos que le han marcado durante estos años como su noviazgo con el también artista Justin Timberlake (42 años) o su matrimonio con Kevin Federline, de 45.

Justin Timberlake se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados al publicar People algunas de las revelaciones de Britney Spears. Las dos estrellas juveniles se convirtieron en una de las que más expectación levantaba en el panorama social. Se conocían desde niños pero no fue hasta 1999 cuando se dieron una oportunidad como pareja, una historia que duró tres años. Su ruptura, en 2002, pilló por sorpresa a todos sus seguidores. Ahora, la princesa del pop ha hablado abiertamente de su noviazgo e incluso ha revelado que estuvo embarazada: "Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Yo quería mucho a Justin. Siempre esperé que tuviéramos familia algún día, solo que fue mucho antes de lo que había esperado. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes".

Tras las primeras filtraciones del relato de Britney, la reacción de Justin Timberlake no se ha hecho esperar y, según revelan fuentes cercanas a ET, el intérprete de Can't stop the feeling!, está volcado en su seres queridos: "Justin se ha centrado en su propia familia y ha tratado de no preocuparse por las memorias de Britney. En los últimos años ha tratado de apoyarla desde la distancia. Salieron hace mucho tiempo, pero él todavía la respeta. Justin y Jessica solo quieren que todos crezcan y evolucionen en lugar de seguir sacando a relucir el pasado", comentan en el citado medio. La relación entre las dos estrellas juveniles ha sido amistosa desde su ruptura en 2002, cabe recordar que Justin se posición al lado de Spears durante su sonada batalla judicial por la tutela de su padre. "Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y sin importar cuánto tiempo haya pasado, lo que estaba viviendo la artista no es justo", comentó.

Otro de los capítulos más esperados es donde la artista, que ha vendido 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numeros premios internacionales, es su relato en torno a su matrimonio con el bailarín Kevin Federline, con el que tuvo a sus dos hijos, Sean Preston, 18 años, y Jayden James, de 17. Los enfrentamientos de la expareja han sido constantes y han batallado por la custodia de sus hijos. Según TMZ, el propio Federline estaría planeando publicar sus propias memorias, en las que respondería a su ex públicamente. El exmarido de de la vocalista de Baby One More Time, que aún no se ha manifestado a las memorias que prometen provocar un gran revuelo, vive actualmente en Hawai con sus dos hijos, con los que Spears mantiene una tensa relación.

