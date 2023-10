¿Qué hacen juntos J Balvin, Britney Spears y Maluma? Te lo contamos

Loading the player...

Maluma, Britney Spears y J Balvin han protagonizado una imagen que se ha hecho viral en cuestión de segundos, y no es para menos, tratándose de tres estrellas internacionales de su talla. El primero en compartir la imagen del encuentro con sus seguidores ha sido Maluma, aunque minutos después lo ha hecho su compatriota, J Balvin. Pero, ¿qué hacían juntos los dos artistas colombianos y la intérprete de 'Baby one moore time'?, ¿se trata de una nueva colaboración entre los tres músicos?, ¿dónde han coincidido? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

¿Se ha comprometido Maluma? Estas son las pistas que han desatado la duda entre sus seguidores

El padre de Britney Spears, en estado muy grave a causa de una infección bacteriana