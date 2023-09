¿Se ha comprometido Maluma? Estas son las pistas que han desatado la duda entre sus seguidores

Maluma, de 29 años, es uno de los artistas de mayor éxito de la música latina y los fans le adoran. Por eso están más que emocionados con algunas de sus últimas publicaciones en las que podría anunciar un paso adelante en su vida personal. El intérprete se ha escapado unos días de vacaciones con su novia Susana Gómez a un lugar paradisíaco: playas de arena blanca y aguas cristalinas que se han convertido en el rincón perfecto para relajarse. O quizá es el entorno perfecto para dar un paso más. La pareja, que siempre ha mantenido su noviazgo en un plano discreto, apenas muestra retazos de cómo han pasado estos días aunque hay uno concreto que ha llamado mucho la atención de los avispados seguidores.

Las imágenes que demuestran el espectacular cambio físico de Maluma

En una de las instantáneas se puede ver la mano de Susana con un anillo, en el que se aprecia un enorme diamante. Esta captura, aunque está un tanto desenfocada para que se vea en primer plano la imagen de Maluma, ha generado todo tipo de comentarios y una pregunta: ¿se han comprometido? Lejos de despejar las dudas las palabras del artista quizá arrojan alguna más: “Bebé según quién…?” Por ahora no se han pronunciado al respecto, aunque son cientos los seguidores que han inundado su publicación de felicitaciones y exclamaciones entusiasmadas.

No es la primera vez que el artista de Ya no es niña publica algunos detalles sobre su vida sentimental, aunque no suele ser muy claro al respecto. En el verano de 2021 compartió otra imagen borrosa en la que se le veía abrazando a una mujer de la que no desveló su identidad. Un año antes había surgido el nombre de Susana, una arquitecta con la que se le había visto paseando por Miami y que habría robado el corazón del colombiano.

Tres años de relación que han paseado por medio mundo pues ella le acompaña siempre que tiene ocasión a sus conciertos. En abril de 2022 le dedicó una canción en uno de sus shows ante miles de personas. “Se los dije: la encontré”. El pasado mes de enero, durante su fiesta de cumpleaños a la que asistieron Marc Anthony y David Beckham, Maluma pareció a punto de declararse a Susana, pero el grupo se rió ante el gesto y parece que no fue más allá. ¿Será esta vez cierto que han dado el paso?