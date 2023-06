Maluma recuerda el día que Madonna se quedó en su casa y su llamada 'a gritos', durante su visita a 'El Hormiguero'

Es una estrella mundial y desde que en 2011 se hizo conocido ha dado cientos de conciertos multitudinarios por todo el mundo. Maluma (29) guarda todas esas actuaciones con cariño, pero hay una que tiene un hueco especial en su corazón ya que ha marcado su carrera para siempre. Difícilmente olvidará el 30 de abril de 2022, día en el que se reencontró con el público de su Medellín natal mientras compartía escenario con una de las leyendas de la música, Madonna. De los secretos de esa actuación con la reina del pop que a punto estuvo de cancelarse y de las anécdotas previas en su casa se ha sincerado la noche de este lunes en El Hormiguero, donde ha presentado su nuevo single, Coco loco.

-¡Maluma ya está en España!: El colombiano pasa por su mejor momento personal, enamorado y triunfando dentro y fuera de los escenarios

-El lujoso avión privado de Maluma valorado en 22 millones de euros con el que recorre el planeta

Juan Luis Londoño Arias, como se llama realmente el artista, ha explicado que la actuación llamada Medallo en el mapa fue "de ensueño" y "todos los días pienso en ese concierto". Compartir escenario con la reina del pop fue muy gratificante, pero también complicado. Ha contado que ocho días antes del show le canceló su asistencia "porque tenía compromisos personales, tenía que hacer cosas con su familia". La noticia se la dio en un audio de unos tres minutos con el que el intérprete de Hawái y Borró cassette se puso a llorar. Tras escucharlo la llamó y, tras varias conversaciones en las que reconoce que le rogó, consiguieron cuadrar los tiempos para seguir adelante con los planes.

Maluma le ofreció a la artista americana alojarse en su casa, pero la logística, reconoce, era complicada porque no viajaba sola. "Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque era todo su equipo de trabajo, 27 personas", ha detallado. Cuando Madonna ya estaba instalada en su hogar, surgió un imprevisto. "Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a gritos, ¡Juan Luis, tu casa no tiene energía, qué voy a hacer!", ha explicado. "Me tocó poner otras plantas eléctricas, pero todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia", ha reconocido.

-Maluma llora la muerte de su 'hermano menor'

No era la primera vez que la cantante de Like a prayer y Material girl pisaba el estadio Atanasio Girardot, pero esta vez fue diferente porque Maluma instaló un escenario 360 grados que permitía estar completamente rodeado de público. "Cuando ella sube, me miró diciendo Oh my God. Sentí que, sin importar los años que uno lleve de carrera, siempre hay un punto en el que te sigues sorprendiendo y sigues con las cosquillitas, así que me dio alegría que disfrutara ese momento conmigo", ha explicado.

Su rutina deportiva y su dieta

Cuando ofrece un espectáculo, para el ganador de un Grammy Latino lo más importante es el sonido. Además, durante la primera mitad de este año su agenda le ha permitido ser público en los directos de algunos compañeros que le han servido de inspiración. "Ahora me enfoco en el tema auditivo y que las pantallas reflejen lo que cada canción muestra", ha explicado. Además, para dar lo mejor de sí mismo, sigue una disciplina de ejercicio y alimentación que han transformado su cuerpo. "Como todo lo que me gusta, calculo bien las porciones, no como azúcar... Voy todos los días al gimnasio porque la mente trabaja a otro ritmo cuando uno está comprometido con uno mismo, con el espíritu, con la mente...", ha indicado.