Traje sastre con zapatillas: la fórmula de estilo que se apodera de Margot Robbie tras su era ‘Barbie’

Si bien es cierto que la gira promocional de Barbie tuvo su final, algunas adeptas a la moda seguimos soñando con que, algún día, el armario teñido de rosa con el que impactó en photocall (y fuera de él) Margot Robbie, sea nuestro. Sin duda alguna, la participación de la actriz en el filme de Greta Gerwig se fue viendo potenciada por una estrategia de márquetin que parecía no tener fin. ¿Quién no recuerda el dos piezas fucsia de chaqueta tipo esmoquin y falda lápiz de Versace? ¿Y el conjunto decorado con cristales en rosa chicle de Moschino? Sin embargo, a pesar de la infinita lista de románticos looks de éxito, la intérprete australiana es mucho más y ayer lo dejó claro como nunca.

Robbie se dejó ver saliendo de un hotel de la ciudad de Nueva York, junto a su marido Tom Ackerley, con un estilismo que reúne todo lo que necesitamos: tendencia, comodidad y elegancia. Es otra de las estrellas que no han dudado en sumarse al gesto de estilo que pasa por aunar el traje sastre con zapatillas deportivas. Y no cualquier modelo de dicho calzado, sino uno de los más extravagantes.

Los matching sets de carácter sartorial siguen teniendo cabida en las colecciones –independientemente de la estación– de las que más saben de moda. Los motivos son obvios: pueden ser defendidos tanto de día como de noche, algo que provoca que en cualquier momento podamos ser etiquetadas como las mejor vestidas gracias a ellos. La también protagonista de El lobo de Wall Street sucumbió ante una blazer de estética oversize con solapas en pico y pantalón de pernera ancha, ambas prendas en color terroso.

El estilismo fue completado por la productora cinematográfica con una camiseta blanca de corte básico y unas zapatillas chunky a tono con detalles metalizados. Con un buen traje incluso los zapatos más urbanos pueden transformarse en una opción de lo más sofisticada. Tampoco podemos olvidarnos del bolso trenzado en versión XL y la gorra que lució, otros dos artículos que deberíamos tener en el radar de ahora en adelante si queremos acaparar todas las miradas.