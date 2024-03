Margot Robbie se despide de su era 'Barbie' e impacta con un vestido encorsetado 'bañado en oro'

La resaca tras los premios Oscar nos persigue en este lunes en el que la gran noche del cine se convierte sin duda en el tema de conversación. Pero también lo hace la moda, protagonista absoluta de la que ha sido una de las alfombras rojas más mediáticas. Pero no solo antes de la ceremonia pudimos apreciar las elecciones estilísticas de las celebrities, sino también después, pues la after party tras la premiación se convierte en la oportunidad perfecta para un cambio de look. Y es aquí donde las actrices suelen apostar por creaciones con un toque más divertido, original o atrevido. Así lo demostraba Margot Robbie, quien se enfundó en un minivestido de ensueño: un diseño encorsetado que parecía bañado en oro y que fue confeccionado hace casi tres décadas.

La australiana aparecía en esta fiesta celebrada después de la entrega de galardones, apostándolo todo a un deslumbrante tono dorado con su conjunto. Se trataba de un entalladísimo vestido con escote palabra de honor, que otorgaba a la silueta una marcada forma de reloj de arena. Una pieza que se asemeja a un body por su patrón tan corto y que contaba con un sinfín de pedrería y abalorios repartidos a lo largo de la brillante tela con detalle de varillas en relieve.

Un vestido que se asemejaba a una glamurosa armadura y que la intérprete de 33 años quiso acompañar con accesorios carentes de color, siguiendo la línea metalizada de su look. Lo completaba con unas sandalias de tacón doradas con tiras cruzadas, firmadas por Manolo Blahnik, y una gran capa satinada en ocre. Una impresionante puesta en escena obra de su estilista, Andrew Mukamal. El asesor de imagen, quien también vistió anoche a Carey Mulligan o Billie Eilish, ha ganado popularidad ha raíz del estreno de Barbie el pasado año y el maratón de impecables combinaciones inspiradas en la famosa muñeca de Mattel, que Margot Robbie ha lucido en diferentes eventos.

Un look 'vintage' de 1996

La primera vez que vimos el vestido de la actriz fue hace casi 30 años en París: se trata de una de las creaciones que el diseñador francés Thierry Mugler ideó para su colección Primavera/Verano 1996. Una línea que se presentó en la semana de la moda francesa y que llevó entonces Chrystèle Saint Louis Augustin, la supermodelo de los 90 que se convirtió entonces en musa de Saint Laurent y Galliano.

¿El fin de la era 'Barbie'?

No hay duda de que Margot Robbie se ha tomado muy en serio su compromiso con la cinta de Greta Gerwig: aunque se estrenó en julio de 2023, cuatro meses antes comenzaron las primeras promociones de la película. Desde ese primer momento, la actriz sometió su armario al de la muñeca, convirtiéndolo durante casi un año en el paraíso del Barbiecore, el color rosa, el tweed y los diseños en clave preppy que a menudo firmaba Chanel. Sin embargo, parecía que anoche ponía punto y final a esta estética durante los premios Oscar: no solo lo comprobábamos en la after party, sino también en su llegada a la ceremonia, escogiendo este vestido de malla en color negro de Atelier Versace. ¿Una venganza estilística por no haber recibido ni una sola nominación en esta edición? ¿La ruptura que, tarde o temprano, iba a darse de forma natural con el color rosa? Sea como sea, la intérprete logró deslumbrar.