El 'efecto Carrie Bradshaw' llega a la alfombra roja de los Oscar

La esperadísima alfombra roja de los premios Oscar de este año (y su posterior fiesta) sigue dejándonos muchas sorpresas, ya que, más allá de los increíbles looks de grandes estrellas como Emma Stone, Margot Robbie o Elsa Pataky, hay otros muchos detalles que merece la pena analizar y que vienen de parte de los estilismos que han lucido rostros algo menos conocidos. Uno de ellos es el de la periodista Zanna Roberts Rassi, que ha escogido un diseño precioso que ya habíamos visto antes para deslumbrar en la alfombra roja de los galardones más importantes de la industria del cine.

La empresaria y cocreadora de la marca de cosméticos Milk ha recurrido a un vestido palabra de honor, uno de los escotes más populares entre las celebrities este año, para trasladarnos por completo al armario de Carrie Bradshaw. Sí, porque Zanna Roberts ha querido hacer un guiño al personaje de Sarah Jessica Parker al lucir esta maravillosa pieza firmada por Oscar de la Renta para su colección otoño-invierno 2023 y valorada en 12.722,44 euros. Se trata concretamente de un vestido con estampado damero bordado con lentejuelas plateadas sobre un tul negro algo más transparente en la parte de arriba. Un look con el que la periodista ha resaltado a la perfección su figura gracias al gran vuelo de la falda de corte midi y que pudimos ver en último capítulo de la segunda temporada de And Just Like That.

Como ves, a pesar de que ambas han llevado el ya icónico diseño creado por Fernando García y Laura Kim para la casa de moda del diseñador dominicano, lo han lucido de diferente manera, cada una adaptando el look a su propio estilo. Así, por un lado, Sarah Jessica reflejó perfectamentamente la personalidad de Carrie Bradshaw al añadir unos leggings de Wilfred y zapatos de purpurina de René Caovilla, además de añadir como detalle principal unos manguitos de tul transparente con pedrería. En cambio, Zanna Roberts ha optado por dar protagonismo al vestido, eliminando esos accesorios para acompañarlo solamente de joyas de Eriness Jewelry y de unos bonitos salones de raso negro con lazo plateado de Steve Madden.

