Carrie Bradshaw agota el vestido de lentejuelas de más de 12.000 euros de su último capítulo

Tras la gran noticia de la confirmación de una tercera temporada de And Just Like That que ha revolucionado a los fans, hemos conocido otro impactante detalle que por supuesto ha protagonizado la reina del elenco, Carrie Bradshaw. No nos cansaremos de afirmar que pase el tiempo que pase, seguirá siendo el icono de estilo al que admirar. Su armario es el sueño de toda amante de la moda, y en este reboot nos ha enamorado -aún más si puede ser posible- con los impecables estilismos que conservan la esencia que la catapultó a la fama. Pero en concreto, hoy hablamos de uno, quizás el más importante del momento.

No queremos hacerte ningún spoiler, por eso te avisamos antes de que sigas leyendo más líneas y descubras alguna que otra sorpresa. En el capítulo final en el que organiza la 'última cena' en su mítico apartamento de West Village antes de desprenderse de él para siempre, ese que le ha visto crecer durante décadas y que está disponible para su alquiler. Un lugar de lo más importante en su vida que merece ser despedido por todo lo alto. Y no nos referimos solo a la súper cena con un chef estrella Michelin y sus mejores amigos que se sientan alrededor de la mesa, también el vestidazo de ensueño que estrena para esta velada tan especial.

Entre todos los looks que ha lucido en esta exitosa producción de HBO, podemos afirmar que este diseño estampado bicolor que recrea el tablero de un ajedrez, es el más maravilloso de todos por varias razones. Confeccionado en un delicado tul de seda negro semitransparente, de silueta entallada y falda con gran vuelo, sin tirantes y decorado con un patrón de rejilla bordado de lentejuelas plateadas por toda la prenda. Pero lo que más nos sorprende es el ingenio con el que lo ha combinado: guantes vintage de tul con pedrería bordada, leggings de Wilfred y altísimos salones de purpurina de René Caovilla.

Y he aquí la gran cuestión: ¿quién firma esta obra de arte con la que cierra la segunda temporada? Nada más ni menos que una de las casas de costura más importantes de la industria, pero también muy presente en el vestidor del personaje, Oscar de la Renta. Esta impecable propuesta forma parte de la colección otoño-invierno 2023 que se subió a la pasarela meses atrás durante la Fashion Week. Pero el detalle que más nos ha llamado la atención, es que a pesar de su elevadísimo precio, 12.722,44 euros, ¡está agotado en todas las tallas en la tienda online! Una vez más el efecto Carrie se materializa, y no solo con tendencias que podemos ver próximamente por las calles de las principales ciudades, también con trajes de noche tan especiales y exclusivos como éste.

