La prenda más icónica de Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York' se subasta por 40.000 dólares

Que la industria del cine y la de la moda están estrechamente ligadas no es nada sorprente, pues a lo largo de la historia hemos podido ver cómo las mejores interpretaciones de las películas se han servido de ella para dotar de más realismo a sus personajes. Desde el maravilloso look de Givenchy que lució Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, hasta el vestido rosa palabra de honor creado por William Travilla con el que brilló Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, pasando por los diseños más recientes: el atuendo de lunares de Julia Roberts en Pretty Woman (reinterpretado infinidad de veces por las firmas), la increíble pieza que Keira Knightley llevó en Expiación diseñada por Jacqueline Durran (elegido por Sky Movies como el mejor traje de la historia del cine) o el genial y conocidísimo vestuario de filmes adolescentes como Clueless.

Pero no sólo eso, porque las series también han hecho del vestuario algo imprescindible con el que reflejar a la perfección la personalidad de sus protagonistas: The O.C, Gossip Girl, Emily in Paris y, por supuesto, Sexo en Nueva York. No hay ninguna ficción que haya dado tanta relevancia a la moda como esta sin tan siquiera tratar sobre ella.

-¿Qué tiene que ver Taylor Swift y Carrie Bradshaw? Un colgante de herradura nos da la inesperada pista

Por eso, muchas de las prendas que vimos en la mítica serie (y ahora también en And Just Like That) ya forman parte de la historia y han alcanzado su peso en oro. Tanto es así, que la casa de subastas Julien’s ha dado a conocer que el tutú que Sarah Jessica Parker lucía en la introducción de la serie, se ha subastado por por 40.000 dólares (36.664 euros) saliendo a la venta por tan sólo 2.000. Una gran cantidad de dinero que ha adquirido demasiado valor si tenemos en cuenta que, tal y como confesó la estilista de Sex and the City, Patricia Field, sólo le había costado cinco dólares cuando la encontró en una sala de exposición de moda del centro de Nueva York.

Afortunadamente, no se lo pensó dos veces y rescató la famosa falda blanca de volantes de tul, pensando que era perfecta para Carrie y que la podría combinar con una camiseta sin mangas, tal y como pudimos ver después en el que es uno de los looks más icónicos de la protagonista.

- Todo lo que hemos aprendido de moda gracias a Carrie Bradshaw

Sin embargo, aunque la pieza haya adquirido ese alto valor después de 25 años, no es única, puesto que tan sólo se trata de una de las cinco originales que se utilizaron para grabar los créditos iniciales con el que dar ese aire de locura y sofisticación al personaje de Sarah Jessica Parker. Y, si esta era tan sólo una, ¿dónde están los otros cuatro tutús? Aunque no se sabe mucho al respecto, lo que sí está confirmado por las intérpretes es que uno se lo quedó de recuerdo la propia actriz.