Sabemos cuánto dinero gastó la estilista para crear el look más icónico de Carrie Bradshaw

Sexo en Nueva York tiene uno de los armarios más inspiradores de la historia de la televisión. No hay temporada que pase, que algunos de los estilismos que vimos a lo largo de sus seis temporadas no regrese a la actualidad, sobre todo cuando hablamos de aquellos que llevó el personaje de Carrie Bradshaw. Ahora, en pleno estreno de la nueva entrega de su reboot, And Just Like That, volvemos a car rendidas a sus encantos rememorando las piezas que la convirtieron en un icono de la moda como por ejemplo la mítica falda tutú con la que abre cada episodio de la popular serie noventera.

- Sarah Jessica Parker elige sus capítulos favoritos de 'Sexo en Nueva York': así vestía en ellos

Entre todas las piezas de lujo que ha llevado, este momentazo que aparece en plena calle de la Gran Manzana en la que un autobús a su paso le salpica, se hizo viral y hoy vuelve a protagonizar nuestras líneas por una sencilla razón: costó mucho menos dinero de lo que imaginas. Es cierto que en su guardarropa encontramos diseños de Alta Costura, otros prêt-à-porter e incluso algunos de segunda mano, consiguiendo crear un equilibrio ideal que todas las amantes de la moda desean copiar. ¿Quién fue la artífice de ello? La jefa del departamento de vestuario, Patricia Field -la misma que ha trabajado en Gossip Girl y Emily in Paris-, consiguió que, en la primera escena, la columnista ya se convirtiera en un auténtico referente.

- Todo lo que hemos aprendido de moda gracias a Carrie Bradshaw

Mucho se ha hablado de la historia de esta prenda que ha formado parte de su colección desde hace más de 25 años, pero.. ¿quién la firma? A pesar de lo que puedas imaginar, no resulta ser de ninguna casa de costura reconocida, ni siquiera tiene un precio elevado, más bien todo lo contrario, así lo ha afirmado la diseñadora en una entrevista recientemente. "Me explicaron cuál era la escena. Ella está en la calle, pasa un autobús y le salpica... En ese momento yo estaba en un showroom -ahora mismo no recuerdo el nombre-, y había una canasta de mimbre en el suelo, comencé a revisarla y saqué esta falda de tul. Y dije, voy a coger esto, conozco a Sarah Jessica y va a conseguir defenderlo bien, -era genial trabajar con ella en el nivel de la moda-. Costaba cinco dólares, dije, que más da, a quién le importa cinco dólares.. Y resultó ser lo que llevó en el crédito de apertura", explica Patricia Field.

- El bombazo que ha revolucionado las redes: Kim Cattrall vuelve a trabajar con Sarah Jessica Parker

'Efecto Carrie'

A veces no se necesita invertir demasiado dinero para dar con un diseño estrella que será recordado, he aquí el ejemplo más conocido y FASHION de todos los tiempos. La clave es estar en el lugar y el momento indicado, como le ocurrió a la estilista. Tal es el poder que tiene la ropa, que Carrie volvió a lucirla capítulos después, incluso con versiones diferentes a lo largo de los años, demostrando el poder de los looks a la hora de construir personajes televisivos. Tal ha sido la influencia de esta compra de cinco dólares que conquistó a la visionaria, que más tarde lo hemos visto subido a las pasarelas internacionales.

EL ARMARIO DE... SARAH JESSICA PARKER

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Sarah Jessica-Parker’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años, así como de su famoso personaje en la mítica serie “Sexo en Nueva York”. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!