¿Adivinas qué 'royal' podría haber inspirado a uno de los mejores looks de 'Emily in Paris'?

Desde hace siglos, las tendencias de moda se marcaban desde Palacio: reinas, princesas y demás aristócratas eran quienes vestían a la última, con los diseños que después todas querrían llevar. Tanto es así que Maria Antonieta hizo historia con su extravagante guardarropa, la reina Victoria de Inglaterra popularizó el vestido nupcial blanco y el traje de luto, y Grace Kelly el icónico bolso de Hermés bautizado con su apellido. Y aunque parezca mentira en un universo copado de influencers, también hoy en día la realeza es la inspiración estrella. En esta ocasión se cuela nada más ni menos que en la ficción, concretamente en Emily in Paris. Para sorpresa de sus fans, una de las royals -actuales- con más sentido del gusto podría haber tenido mucho que ver con uno de los lookazos que luce la protagonista en el último capítulo de la segunda temporada.

El impresionante vestuario de la joven becaria, interpretada por Lily Collins, que se muda a París para trabajar en una empresa de marketing y publicidad, ha estado en el punto de mira desde su estreno. Pero su cabeza pensante, la estilista Patricia Fields, ha vuelto a confirmar con este exitoso proyecto de Netflix que la moda... ¡está para divertirse! Y atención, porque este espectacular vestido rojo de capas y capas de tul que la protagonista elige para asistir a un desfile celebrado en uno de los larguísimos pasillos del Palacio de Versailles tiene una gran historia detrás, ¡y también una referencia real!

Esta sofisticada pieza que hemos podido en la pequeña pantalla, forma parte de la llamativa colaboración entre Giambattista Valli y H&M de 2019, aquella en la que la modelo Kendall Jenner fue imagen de la campaña internacional, ¡incluso lo estrenó sobre la pasarela durante la Semana de la Moda de París! Una brillante elección para la serie -ha confirmado dos temporadas más- que esconde un secreto muy FASHION que hoy te desvelaremos. ¿Sabías que una pieza muy similar a esta ya ha formado parte de un 'armario real'? ¡Sigue leyendo!

Fue a principios de septiembre cuando Beatrice Borromeo apareció en la boda de Anunciata de Liechtenstein en Viena enfundada en un idílico traje de la emblemática casa Dior. Se trata de una de las propuestas más especiales y glamurosas de la colección otoño-invierno 2021/22, obra de Maria Grazia Chiuri. Compuesto de una parte superior en forma de corazón que deja la espalda al aire y una amplísima falda la ha convertido en lo que hoy es: una de las creaciones más impactantes de la temporada. Y es que no hay una embajadora de la sofisticación más acertada que la periodista italiana afincada en el Principado de Mónaco, ¿habrá sido mera coincidencia? ¿O este look de invitada ha sido pura inspiración para el equipo de vestuario de Emily in Paris?