¿Qué tiene que ver Taylor Swift y Carrie Bradshaw? Un colgante de herradura nos da la inesperada pista

Es una de las producciones más aplaudidas de la historia de la televisión y continúa marcando el ritmo de la moda más de dos décadas después. Pero, por más veces que la hayamos visto, aún seguimos descubriendo algunos de los secretos mejores guardados. No es ninguna sorpresa que cada pieza, look, movimiento y palabra que aparecía en las secuencias de Sexo en Nueva York estaban minucionasamente planeadas, y ahora, después de más de dos décadas de vida, hemos dado con un increíble hallazgo que conecta a Carrie Bradshaw nada más ni menos que con la artista viral del momento.

- Sabemos cuánto dinero gastó la estilista para crear el look más icónico de Carrie Bradshaw

La protagonista de la serie sigue ocupando los titulares internacionales, en esta ocasión lo hace por un peculiar detalle que hemos cazado inesperadamente y que te encantará. Seguramente sabrás la larga lista de amor que la columnista vivió durante las seis divertidas e inolvidables temporadas que están disponibles en la plataforma de HBO, y aunque sabemos -¡cuidado, spoiler!- que construye su cuento de hadas con Mr Big, también hubo momentos de crisis personales y un resurgir de lo más característico. ¿Cuándo tuvo lugar? Durante la cuarta temporada, estaba felizmente soltera y comenzaba -por segunda vez- una relación con Aidan Shaw, uno de sus novios más recordados que aparece en el reboot And Just Like That.

- Sarah Jessica Parker elige sus capítulos favoritos de 'Sexo en Nueva York': así vestía en ellos

¿Qué secreto FASHION esconde?

En esos episodios solía aparecer con un colgante en forma de herradura de caballo hecho a mano, de oro de 14 quilates con pavé de diamantes de la ya desaparecida marca Mia & Lizzie que, entonces, tenía un valor económico de 2.000 dólares. "A Sarah Jessica le gustaba la herradura porque era femenina y, como fanática de lo vintage, le encantaba nuestra versión del encanto victoriano", explicó la diseñadora Lizzie Scheck por aquel entonces. Y es que, recordemos, que cada pieza que Carrie lucía tenía un potente significado gracias al gran y reconocido trabajo que había detrás, el de la estilista Patricia Field.

- Todo lo que hemos aprendido de moda gracias a Carrie Bradshaw

La teoría que conecta esta pieza con Taylor

Durante la cuarta temporada de la serie, la famosa columnista estaba viviendo un crecimiento personal y poco amoroso, algo que simboliza muy bien esta joya inolvidable. Los fans han relacionado esta etapa de su vida con nada más ni menos que uno de los discos más virales de Taylor Swift. ¿Pero qué tienen que ver estas dos mujeres? Simplemente el significado del colgante en forma de herradura, y te explicamos por qué.

Aunque pueda existir bastante distancia entre ellas, la realidad es que la situación que la cantante interpreta en las diversas canciones que aparecen el sexto disco, Reputation Era, lanzado en 2017 (llegaba al mercado tras la mala reputación social y los desamores que tuvo en una de las etapas más polémicas de su carrera) podría explicar muy bien lo que se siente cuando estás atravesando una crisis personal, social y amorosa. Algo que Carrie experimentó cuando cerró la puerta a Mr Big y se la abrió a su antiguo novio, Aidan.

Pero la connotación de este símbolo no se queda ahí, también podría tener relación a cuando estaba soltera y cómo se enfrentó a sus miedos, lejos de lo que los demás pudieran decir de ella y aferrándose a su propio instinto. Y el mencionado proyecto musical, demuestra la visión más rebelde y oscura de la artista, algo que vimos durante los episodios de dicha temporada que el icono de moda protagonizaba. Una vivencia que todas las que nos hemos enamorado hemos experimentado alguna vez en la vida, como le ocurrió a ella y a la diva de los escenarios.