'Vintage' día y noche: Margot Robbie sorprende con dos looks de archivo muy especiales

No ha conseguido ninguna nominación por su papel en Barbie, aunque la película que protagoniza sí opta a diferentes galardones en los Premios Oscar, que se celebrarán el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Por eso Margot Robbie no quiso perderse ayer el tradicional almuerzo que la Academia celebra con las estrellas de la gran cita del cine. Y para la ocasión, volvió a hacer un guiño a la cinta apostando de nuevo por una pieza de archivo que perfectamente podría formar parte del vestuario de la famosa muñeca de Mattel. Y es que si pensabas que la intérprete ya no podía sorprendernos tras el maratón de looks vintage con los que ha posado en los últimos meses... ¡ha vuelto a conseguirlo!

Esta vez lo ha hecho decantándose por un conjunto que vimos por primera vez en la pasarela hace tres décadas. Como la mayoría de prendas que ha lucido fuera y dentro de la pantalla desde que Barbie se estrenó el verano pasado, es Chanel quien firma el conjunto de la australiana una vez más. Está formado por una minifalda de tiro alto con una gruesa costura a modo de peplum, un top corto de tirantes a juego y una entallada chaqueta de botones metalizados y cuello redondo.

Un estilismo de lo más Coquette con prendas de tweed en rosa, blanco y azul, repleto de sutiles lentejuelas, que la actriz de 33 años combinaba con los clásicos salones destalonados de la maison, con puntera negra a contraste. Un bolso personalizado -al igual que el resto de su look- e inspirado en el shopping mini de la última colección de la firma, completaba su elección.

Ha sido Andrew Mukamal, el estilista que trabaja con Margot Robbie y otras celebrities como Billie Eilish o Zoë Kravitz, quien ha desvelado la inspiración tras su atuendo, explicando que se trata de una combinación de piezas de la línea Ready to Wear Primavera/Verano 1994 que Chanel presentó en París. Y no es el único look con el que la también productora de cine nos sorprendía ayer, pues por la noche asistió a otro evento diferente enfundándose en un traje que guardaba una curiosa relación con ella.

Hablamos de esta chaqueta también corta y entallada a juego con una minifalda del mismo estilo, ambas en color negro con ribetes blancos, que sustituyen el tweed por pequeños mosaicos cuadrados. Y esta vez no es la marca francesa quien lo firma, sino una italiana: pertenece a la colección Primavera/Verano 2015 que Moschino mostró en Milán, un desfile delirante que la casa basó precisamente en Barbie, con divertidas propuestas ideadas por Jeremy Scott, quien fue director creativo hasta el 2023, y que se recuerda como una de sus presentaciones más icónicas.