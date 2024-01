El vestidazo de efecto mojado y rosas en 3D con el que Margot Robbie no puede estar más guapa

Con los Globos de Oro, celebrados el pasado 8 de enero, dan comienzo algunas de las alfombras rojas internacionales más importantes. Citas en las que actrices, cantantes y modelos se esfuerzan para sorprender, brillar y dejar looks para el recuerdo. Uno de nuestros favoritos ha sido el que Olivia Rodrigo eligió para la 14ª edición de los Annual Governors Awards, un diseño de 1997 de Yves Saint Laurent, creado varios años antes de que ella naciera. Pero el que nos ha enamorado en esta ocasión es el que Margot Robbie ha elegido para los Critics Choice Awards, unos galardones que se entregaron anoche en Santa Mónica, California.

De Barbie, pero menos evidente

La actriz lleva varios meses apostando por looks en los que rinde homenaje, bien por el color, bien por el diseño en sí, al personaje que parece haber supuesto un punto de inflexión en su carrera, Barbie. Y es que, desde que la australiana protagonizó la cinta dirigida por Greta Gerwig, la famosa muñeca de Mattel ha estado más que presente en sus looks. Esto ha sido algo evidente cuando ha vestido de rosa, un tono que incluso ha protagonizado la tendencia Barbiecore. Pero en otras ocasiones, como en esta, aunque no sea ese el color elegido, el guiño también ha estado presente.

Margot sorprendía en la alfombra roja de los Critics Choice Awards con un diseño de Balmain. Se trata de un vestidazo creado a medida para ella con una silueta muy especial. Olivier Rousteing, director creativo de la firma, ha imaginado para la intérprete un diseño rojo con un maravilloso escote Bardot, de corte sirena, con sutil efecto mojado y drapeados en la zona del pecho y el abdomen. El elemento más llamativo es, sin duda, la sucesión de flores rojas en 3D —son rosas— que recorren todo el escote y abrazan con suavidad el cuerpo de Margot. Una prenda que, aunque con notables diferentes —sobre todo en la falda— por las rosas nos invita a pensar en la Radiant Rose Barbie de 1996. La actriz, que nuevamente contó con ayuda de su estilista de confianza, Andrew Mukamal, completó el look con unos llamativos pendientes colgantes de brillantes y un anillo de Lorraine Schwartz y zapatos de Manolo Blahnik.

Belleza al natural

Si en las últimas alfombras rojas hemos visto a Margot lucir su melena rubia suelta, en esta ocasión ha preferido sostenerla en un recogido desenfadado, que dejaba libres dos mechones bordeando su rostro y que ha colocado por detrás de sus orejas. En lo que no ha innovado ha sido en la elección del maquillaje. En un momento en el que la naturalidad se ha impuesto hasta en las alfombras rojas y presumir de piel luminosa y radiante es la mayor de las tendencias, la intérprete no lo puede hacer mejor. La australiana ha vuelto a confiar en el trabajo de Pati Dubroff que ha creado para ella un look que realza su belleza natural, con sombras de ojos en tonos neutros y labios ligeramente más oscuros que los que suele lucir habitualmente.

