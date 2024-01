¡Impresionante! Margot Robbie se supera con un vestidazo 'Barbiecore' de lentejuelas y volantes de red

Como cada año, los Globos de Oro inauguran la temporada de premios con una ceremonia que nos deja también la primera gran alfombra roja de 2024. Una de las más esperadas hoy era, sin duda, Margot Robbie, protagonista y productora de la película más nominada de la velada, Barbie, que optaba a nueve galardones. Es innegable que tanto la actriz como su alter ego fueron absolutamente relevantes en la industria de la moda en 2023, hasta el punto de que royals, celebrities, diseñadores y marcas de todo tipo siguieron sus pasos y se sumaron a la tendencia del rosa, pero no solo eso, sino que millones de personas fueron al cine vestidas de este color. Tras asistir a numerosos eventos con looks inspirados en la famosísima muñeca el verano pasado, no nos sorprende (pero sí nos encanta) que, en una noche tan especial, Margot haya vuelto a homenajear a la moda Barbiecore.

Después de ver decenas de looks de la australiana inspirados en su personaje, parecía que ya no podía impactarnos ninguno de sus estilismos rosas, pero nos equivocábamos. En una gala en la que la película, la más taquillera del año pasado y una de las que más debate ha generado, es la gran favorita, ¿cómo no iba a recuperar Margot esta estética? Lo ha hecho por todo lo alto, mediante un estilismo con el que ha confesado sentirse 'una Barbie superestrella'.

La actriz y productora ha recurrido al color más emblemático de la estética de la muñeca de Mattel, el fucsia, y ha lucido un fabuloso vestido cuajado de lentejuelas que realzaba su figura, un modelo de escote en 'V' y silueta entallada que incorpora unos manguitos en velo de red con detalles de plumeti en el mismo color, los cuales caen hasta el suelo en una cascada de volantes. Se trata de un conjunto a medida realizado en especial para ella por la firma Armani Privé, que ha completado con unos pendientes brillantes de estilo chatón que iluminan su rostro.

Naturalidad y belleza

En cuanto al look de belleza, ha abogado por la naturalidad para cederle todo el protagonismo al potente vestido. Ha dejado su característica melena rubia suelta, peinada con raya al medio y ondas suaves, y ha lucido un maquillaje muy dulce con la piel muy jugosa, sombra de ojos en un rosa sutil y labial a juego.