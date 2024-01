Olivia Rodrigo sorprende con un vestido 'vintage' creado cinco años antes de que ella naciera

Es actriz, cantante y, desde hace algún tiempo, un icono de la Generación Z. Olivia Rodrigo tiene un sinfín de premios en su haber (tres Grammy, siete Billboard Music, cuatro MTV Music Awards...), pero son sus looks desenfadados, en los que predominan las tendencias dosmileras —y el color negro cuando se trata de estilismos más festivos— los que la han convertido en un referente para muchas chias. Por eso no es extraño que cada una de sus elecciones sea analizada con lupa. Y como lo sabe, siempre trata no solo de acertar, también de sorprender. Algo que ha conseguido en la 14ª edición de los Annual Governors Awards, celebrados en Hollywood, California.

Un diseño de Alta Costura de los años 90

Estos premios, celebrados solo unos días después de los esperados Globos de Oro, han congregado a un buen número de rostros conocidos, dejándonos una alfombra roja llena de looks para el recuerdo. En ella, no solo Margot Robbie ha brillado con su estilismo, otras intérpretes como Penélope Cruz o Eva Longoria han sorprendido con sus peinados —la española ha estrenado corte de pelo, mientras la estadounidense ha apostado por unas trenzas extralargas—. Pero ha sido Olivia Rodrigo una de nuestras favoritas al decantarse por una prenda de archivo. Se trata de un diseño de 1997 de Yves Saint Laurent (creado varios años antes de que ella naciera, lo hizo en 2003). Un vestido negro, con escote corazón y contraste de tejidos que formaba parte de la propuesta Alta Costura Otoño/Invierno de la firma.

Suele ser habitual que, cuando se apuesta por una pieza con este tipo de escote, se complemente con un collar XL. Sin embargo, Olivia quiso ceder totalmente el protagonismo al vestido, renunciando a llevar este tipo de joya. Tampoco lució pulseras, solo unos llamativos pendientes geométricos y colgantes. Lo que no hemos podido comprobar —en las fotos no se aprecian— es si, siguiendo su máxima, ha elegido zapatos cómodos, un accesorio que siempre la acompaña en sus looks de fiesta.

Coleta y labial rojo, el dúo ganador

Ya lo vimos en la pasada edición de los Globos de Oro, en cuestión de belleza el menos es más triunfa. Los maquillajes que potencian la belleza natural de la piel y realzan la mirada se han convertido en los preferidos de las alfombras rojas y también los más buscados entre las invitadas. Lo más importante es que la piel se vea jugosa y llena de luminosidad, algo que también ha querido conseguir Olivia con su look. La artista ha repartido la atención entre sus labios, maquillados en un favorecedor tono rojo, y su mirada, bien delineada con un eyeliner marcado y pestañas XL. El toque dosmilero lo hemos encontrado en su peinado. Se ha decantado por un recogido cómodo y muy favorecedor, una coleta alta que, por su falso flequillo, nos ha hecho pensar en Paris Hilton.

