Margot Robbie y Ryan Gosling reaparecen tras la polémica de las nominaciones a los Oscar

Todavía se sigue hablando (y mucho) de la ausencia de Margot Robbie en la lista de nominados a la 96º edición de los Oscar. Muchos no pueden creerse que la actriz australiana, de 33 años, no haya sido incluida en la categoría de mejor actriz por su papel en la película Barbie, sin embargo, lo cierto es que ella ha preferido no pronunciarse al respecto. Ahora que ha pasado una semana, Margot ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho junto a su compañero de reparto, Ryan Gosling, quien sí que dio su opinión sobre el desaire a la actriz por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

- La protesta viral de Ryan Gosling sobre las nominaciones de los Oscar: 'No hay Ken sin Barbie'

La protagonista y productora de Barbie hizo su primera aparición pública en la noche de este martes, 30 de enero, en Los Ángeles. Junto a algunos de los miembros del equipo, Margot acudió a una proyección especial de la película que tuvo lugar en el Museo de la Academia de Artes. Posaron todos juntos y, además, participaron en una ronda de preguntas y respuestas por parte del público que se encontraba en el patio de butacas.

- Eva Mendes responde a la nominación al Oscar de su marido, Ryan Gosling

A pesar de todo lo que se ha hablado, lo cierto es que la actriz sigue ajena a toda la polémica y prefiere seguir disfrutando del increíble éxito que ha tenido la película a nivel internacional Se mostró especialmente sonriente y compartió risas y bromas con Gosling, con el que mantiene una excelente relación.

Para este acto, Robbie presumió de estilazo con unos vaqueros y blazer XXL gris. Dio el 'toque Barbie' a su look con una camiseta ilustrada con la muñeca en su versión más espacial y unos zapatos de tacón de color rosa. Como siempre, recurrió a un maquillaje muy natural y lució su característica melena rubia con ondas suaves.

En la proyección especial de la película de Greta Gerwig (que también se ha visto envuelta en la polémica por no estar nominada a mejor dirección en los premios Oscar) también estuvieron presentes otras de sus protagonistas como America Ferrera, Rhea Perlman, Ariana Greenblatt y Kate McKinnon.

- Ryan Gosling explica por qué no quiere que sus hijas vean ‘Barbie'

Ryan Gosling, que lució un atrevido look con una chaqueta de color amarillo chillón, pantalones negros y calcetines blancos, sí que ha conseguido una nominación a mejor actor por su papel de Ken. Eso sí, el marido de Eva Mendes emitió un comunicado para expresar su decepción ante las ausencias de Margot y Greta. "Me siento extremadamente honrado de ser nominado junto a artistas tan importantes en un año en el que ha habido tantas grandes películas", comenzaba diciendo el aclamado actor.

"Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido aclamada en todo el mundo". "Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", afirmó.