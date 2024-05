Eva Mendes explica por qué decidió tener hijos con Ryan Gosling a partir de los 40

Si de algo se alegra Eva Mendes es de haber sido madre mayor. "Cuando tenía 40 años, era un gran problema para la gente que estuviera embarazada, y no lo era para mí. Y luego tenía 42 años y estaba embarazada de mi segundo bebé y la gente decía: 'Dios mío, va a estar tan cansada. Por eso la gente tiene niños de 20 años'". Y yo pensaba: "Esa es la cosa más lamentable y estúpida que he escuchado en mi vida", revela en exclusiva a la revista People.

-Mamás primerizas: lo que hay que saber antes de la llegada del bebé

La actriz de Ghost Rider, de 50 años, asegura que lo único que tiene el coraje de hacer ahora es criar niños, algo que no tenía cuando era joven. "Se necesita más paciencia. Cuando tenía 20 años, ni siquiera debería haber estado cerca de un niño. Simplemente, era malhablada y fumaba. No podría haber criado hijos en ninguna otra época de mi vida, pero ahora seguro que sí”, señala.

-Eva Mendes revela la razón para no publicar fotos de su familia

Eva Mendes es madre de dos hijas, Esmeralda Amada, de 9 años, y Amanda Lee, de ocho. La intérprete de origen cubano llegó a confesar que siempre había creído que tener hijos no estaba en sus planes hasta que se enamoró de Ryan Gosling con el que lleva casi catorce años de relación y al que conoció durante el rodaje de la película Cruce de caminos en 2011. Cuando le preguntaron qué pasó y por qué cambió de idea, Eva lo tuvo claro: "Lo que pasó fue Ryan Gosling. Empezó a tener sentido para mí no el tener hijos en general sino el tener sus hijos. Era algo que específicamente quería hacer con él".

Ahora, sus hijas lo son todo para ella y su decisión de dejar a un lado la actuación para criarlas fue "la decisión más fácil que he tomado en mi vida". "Yo era mayor y sabía que mis hijas algún día serían pequeñas, y cualquier cosa que haga o deje de hacer ahora les afectará el resto de sus vidas". "Todo importa cuando tienes dos personitas mirándote todo el día. Da miedo, pero es bueno porque me hace intentar ser una mejor persona cada día”, asegura. Para Eva, "son solo años de formación" y se trata de una etapa de sus hijas que no quería perderse.

-Así es la vida de Ryan Gosling junto a Eva Mendes: de sus dos hijas al gran misterio de su relación

La última vez que Eva Mendes apareció en una película fue en 2014, en Lost River, cinta que marcó el debut de Ryan Gosling como director de cine precisamente el mismo año en el que tuvo a su primera hija. Durante esta última década, además de criar a sus hijas ha seguido desarrollando su faceta creativa con sus diseños de moda y ha escrito un cuento infantil inspirado en sus hijas, titulado Desi, mami y las preocupaciones que no terminan.

Por su parte, Ryan Gosling ha cosechado un gran éxito como Ken en la película Barbie por la que obtuvo una nominación al Oscar y cantó la canción I'm Just Ken en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Aunque no desfilaron juntos por la alfombra roja de los Premios de la Academia, Mendes sí que le apoyó entre bambalinas. "Siempre al lado de mi hombre", dijo. En otra fotografía, ya dentro del camerino y entre bambalinas, la actriz posaba con la chaqueta y el sombrero de Ken con el que Ryan salió a actuar, un look idóneo con el que le lanzó un mensaje a su marido y alguna que otra broma: "Has conseguido llevar a Ken hasta los Oscar. Ahora, vamos a casa, tenemos que acostar a las niñas".