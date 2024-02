El libro de Eva Mendes, inspirado en las dos hijas de 9 y 7 años que tiene con Ryan Gosling

Eva Mendes debuta como escritora de cuentos. La actriz y diseñadora cubanoamericana ha escrito un libro titulado Desi, mami y las preocupaciones que no terminan, en el que se ha inspirado en sus propias viviencias personales con sus dos hijas Esmeralda, de 9 años, y Amada, de 7. "Es una carta de amor para mis hijas y para los tuyos", confiesa en exclusiva la actriz a la revista People en Español. "Estoy muy emocionada de compartir esta historia personal con vosotros, y estoy especialmente emocionada de que estará disponible en inglés y en español", dice la feliz mamá de dos niñas junto a su pareja, Ryan Gosling.

"Mi último proyecto es un verdadero trabajo de amor. Ser la mami de mis dos niñas me ha inspirado a escribir mi primer libro ilustrado. En este libro, Desi y Mami tratan de lidiar con esos pensamientos aterradores que pueden apoderarse (especialmente por la noche) y dominar nuestra mente. Ya sea el monstruo debajo de su cama o el monstruo en su cabeza, juntos tratan de navegar otra noche de preocupaciones interminables.

Para promocionar dicho cuento, Eva Mendes rescató una imagen de su álbum de fotos más personal en la que aparece con su hija sosteniéndola en sus brazos mientras sonríe. El libro seguirá a una joven que tiene miedo de los monstruos debajo de su cama y los supera con la ayuda de su madre. En él veremos cómo logran espantar a los monstruos que viven en el armario o debajo de la cama y cómo convence a sus pequeñas de que dejen de batallar con el sueño. Sin duda, la hora de acostar a sus hijas es un mágico ritual en su casa.

-Eva Mendes explica por qué no publica fotos con Ryan Gosling y sus hijas

Está inspirado en nuestros [sucesos] nocturnos con mis hijas, Desi y Mami aprenden unas de otras a enfrentar sus monstruos, ya sea debajo de la cama o en la cabeza", dice la autora sobre las protagonistas de su libro, ilustrado por Abbey Bryant y publicado por Macmillan Children's Publishing Group.

Mendes y Gosling son felices en su papel de padres, tarea que compaginan con sus respectivos compromisos profesionales. La actriz sigue desarrollando su faceta creativa con sus diseños de moda, mientras que el actor sigue cosechando éxitos como Ken de la película Barbie por la que ha sido nominado a un Oscar.

A pesar de llevar más de doce años juntos, pocas son las imágenes y muestras de amor en público de esta admirada pareja, que lleva su relación en la más absoluta discreción. Siempre han tratado de separar su vida personal de la profesional y no suelen acudir juntos a las entregas de premios. Ryan Gosling así lo recordó en su discurso de agradecimiento al alzarse con el Globo de Oro por La la land: "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer", indicó el actor. "Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", le dedicó a Eva Mendes, que no puede estar más orgullosa de los triunfos de su pareja en el cine.

-Ryan Gosling explica por qué no quiere que sus hijas vean ‘Barbie'