Ryan Gosling explica por qué no quiere que sus hijas vean ‘Barbie'

Después de ver la cara de incredulidad de Ryan Gosling al ver que su tema I’m Just Ken ganó el premio a la mejor canción en los Critics Choice Awards por delante de Billie Eilish y Dua Lipa, todo es posible gracias al fenómeno Barbie. La interpretación del actor como Ken en el filme de Greta Gerwig es sublime y son pocos los que quedan por disfrutar de esta cinta, que ha sido una de las más taquilleras del año. No obstante, el marido de Eva Mendes ha señalado que no quiere que sus hijas vean aún la película. Esmeralda tiene nueve años, y Amada, siete, y acudieron al set de rodaje de Barbie pero no han visto el filme.

Gosling ha expuesto claramente sus razones. "No sé si deberías ver a tu padre como Ken. No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Llega a un punto bastante loco", bromeó el actor en unas declaraciones a E! News, en las que sí admitió que le habían visto caracterizado con un look de pelo rubio platino, vestimenta fucsia y vaqueros ajustados. "Han visto algunas partes y vinieron al rodaje un día cuando estaba haciendo un gran número musical", comentó el actor porque debido a su edad, nueve y siete años, son dos apasionadas del mundo Barbie y es por este motivo por el que aceptó este papel.

"Sabía que les encantaba porque siempre querían ir a la tienda Target, y cuando íbamos, se escapaban lentamente hasta el pasillo de Barbie. Y mi mujer y yo nos dimos cuenta en plan, 'ok, creo que ya es hora de dejarlas tener Barbies'. Pero cero interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante. Participar en la película es una forma de hacer algo para ellas", destacó.

Goling además contó que le encantaría volver a hacer una película con su pareja Eva Mendes. La primera vez que trabajaron juntos fue en 2011 en el filme Cruce de Caminos. Mendes, de 49 años, y Gosling, de 43, se enamoraron locamente en el set. Entonces la actriz no se planteaba tener hijos, pero con el tiempo formaron una familia feliz junto al actor de La La Land. Ambos siempre han sido muy discretos en cuanto a su relación se refiere y evitan publicar fotos juntos y de sus hijas. La intérprete explicó por qué no quería publicar imágenes de su vida personal y familiar: " Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento".

