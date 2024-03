La reacción de Ryan Gosling tras su show en los Oscar y la respuesta viral de Eva Mendes

Eva Mendes no desfiló en la alfombra roja de los Oscar junto a Ryan Gosling, pero sí estuvo entre bambalinas en una noche tan importante para su pareja y padre de sus hijas. Prueba de ello son las imágenes que ella misma publicó, una desde el camerino de Ryan, donde se preparaba para el espectáculo en el teatro Dolby de Los Ángeles, y otra posando con la chaqueta rosa de Gucci y el sombrero que él lució durante la actuación. "Ya llevaste a Ken a los Oscar. Ahora vuelve a casa. Tenemos que meter a las niñas en la cama", publicó en un mensaje que rápidamente se hizo viral.

-Los 15 momentazos de los Oscar: del show de Ryan Gosling al momento 'tierra trágame' de Emma Stone

El show de Ryan estuvo a la altura del que protagonizó Justin Timberlake al comienzo de los Oscar de 2017 cuando puso a bailar a todo el patio de butacas al ritmo de Can't Stop The Feeling, de la película Trolls. El actor de Barbie no quería decepcionar a nadie y planeó cada detalle de la actuación. Todo lo que necesitaba era una orquesta con 40 músicos, 62 bailarines, un traje rosa de Gucci resplandeciente para convertirse en Ken, muchas caretas de Barbie, y la aparición sorpresa de un guitarrista como Slash de Guns N'Roses. Ahí es nada.

-¿Quién es la acompañante de Ryan Gosling en los Oscar?

La canción I'm Just Ken de la película más taquillera de 2023 se merecía un despliegue de estas características. Gosling quiso hacer un número que fuera un homenaje a la canción que interpretó Marilyn Monroe Diamonds Are a Girl's Best Friend en la película Los caballeros las prefieren rubias. De ahí el vestido de rosa y todos los bailarines de negro con las rayas rosas en la camisa, así como las escaleras que aparecen detrás. "Hicimos un homenaje a las chicas candelabro: teníamos hombres Ken-delabra", decía la coreógrafa Mandy Moore.

Su idea era comenzar entre la audiencia. Brillante fue ver la cara de Margot Robbie a carcajadas, cuando él apareció justo detrás de ella en el patio de butacas cantando y luego se unió a los otros Kens que les esperaban en las escaleras. Su única misión era hacer cantar y bailar al público y lo logró con el mismísimo Slash sobre el escenario. Entonces los productores hicieron aparecer la letra en la pantalla y se dio rienda suelta al carisma de Gosling como Ken. Según Moore contó en Variety: "Era realmente importante para él saltar e incluir a Margot [Robbie], Greta y America [Ferrera]. Él dijo: 'Realmente necesito a esas señoras que están al frente, porque voy a acercarme a ellas'. Quiero que canten'”.

Incluso destacó el momento exacto que quería compartir con su vieja amiga Emma Stone, su compañera en La La Land, o cuando le cedió el micrófono a Greta Gerwig, directora del filme, y sus protagonistas Margot Robbie y America Ferrera para cantar a coro. Más tarde la propia Emma Stone reveló que podría haberse roto su vestido en ese momento de la actuación de Ryan. Francesca Scorsese, hija de Martin Scorsese hizo viral la alegría de su padre, el director de Los asesinos de la luna, al observar la interpretación de Ken y Eva Mendes hizo de este momento una mención en sus redes

.

Todo estaba planeado, desde que aparecieran los Kens de la película en el escenario –Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa y Scott Evans,– hasta el beso que Gosling le da en la mano a uno de los cámaras.

Sin duda, I'm Just Ken fue uno de los momentazos de los Oscar y recibió buenas críticas de todas partes. Pero, ¿qué pensó Gosling después de que bajó el telón? La coreógrafa describió su estado de ánimo detrás del escenario, después de finalizar la actuación. "Simplemente me dio un abrazo enorme. Y luego se puso muy serio y preguntó: '¿Fueron correctas las tomas? ¿Hice un buen trabajo?', Yo dije: '¡Sí! Dios mío, ¿estás bromeando? ¿Escuchaste a esa gente? ¡Estaban enloquecidos!'".